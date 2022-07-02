NASA署長示警 小心中國登月佔領月球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社休士頓2日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）在接受德國「畫報」（Bild）訪問時表達了對中國太空計畫的擔憂，認為中國可能登月，並宣布月球是中國領土。

美國1969年就已經登月，並在月球上插上國旗，載人登月的阿提米絲（Artemis）計畫預計最快2025年重返月球。該計畫是前總統川普掌政時發起，原本目標是在2024年前，將人類再次送上月球表面。

2004年1月，中國國務院批准月球探測，並命名為「嫦娥工程」。2019年1月，中國發射嫦娥4號月球探測器成功著陸月球背面。

此外，俄國和中國正在聯手推動月球科研站計畫，預計將在2035年前，分3階段在月球建立長期科研站。

尼爾森對此表示：「我們必須擔心中國會在登月後說，『這是我們的，你們別過來』。」他稱：「中國的太空計畫其實是軍事太空計畫」、「又有一場新的太空競賽，這次是中國。」

他說：「你認為中國的太空站會發生什麼事？他們會在那裡學習如何摧毀別人的衛星。」

今年1月，中國的實踐21號衛星被發現捕捉一顆失效衛星，並將其丟棄到一處「墳場」軌道。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110702