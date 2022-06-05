神舟十四號升空 中國首個太空站即將建造

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（中央社台北5日電）中國神舟十四號載人太空船在今天上午10時44分升空，3名太空人預計進駐核心艙並在軌駐留6個月。這次的飛行任務主要是完成中國首個太空站組裝建造。

據新華社、中新社等媒體報導，今天上午10時44分，搭載神舟十四號載人太空船的長征二號F遙十四運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約577秒後，神舟十四號載人太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射取得成功。

這次的任務是要完成整個中國首個太空站組裝建造。據航太科技集團五院空間站（太空站）任務總設計師楊宏此前表示，中國太空站總體構型是3個艙段，包括天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙，整體呈T字構型。

當中，天和核心艙已於去年4月發射成功。

根據任務計畫，2022年將實施6次飛行任務，分別是：5月發射天舟四號貨運飛船；6月發射神舟十四號載人太空船，3名太空人進駐核心艙並在軌駐留6個月；7月發射太空站問天實驗艙，與天和核心艙對接；10月發射夢天實驗艙與核心艙對接，之後太空站三艙形成T字基本構型，完成中國太空站在軌建造。

神州十四號的三名太空人為陳冬、劉洋、蔡旭哲，他們接受的任務繁重艱巨。

中國載人航太工程太空人系統總設計師、中國太空人科研訓練中心研究員黃偉芬表示，在6個月的飛行中，太空人要經歷包括9種組合體構型，5次交會對接，3次分離撤離，2次轉位任務。

此外，還要進行狀態監視，必要的時候實施手控操作進行交會對接；首次進駐問天艙和夢天艙2個實驗艙來完成載人環境的建立；要在這2個艙完成10幾個科學實驗機櫃的解鎖、安裝等工作；以及日常組裝、建造、維護維修等各方面工作。

黃偉芬並指，他們要首次利用氣閘艙進行出艙活動。計畫要做2至3次的出艙，是首次利用問天實驗艙的小機械臂進行出艙。之後會用小臂和大臂的組合臂進行出艙活動。

她稱，「這些都是全新的狀態，對太空人而言挑戰很大。」（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110605