美依賴太空成最大死穴 中俄研發可攻擊衛星武器

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影片來源：Defense Intelligence Agency

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）據美國防情報局報告，俄羅斯視美國對太空的依賴為美方的「阿基里斯腱」，並說中俄兩國擴增自身情報、監測與偵察太空載具之餘，也持續研發、部署可攻擊美國衛星的武器。

彭博（Bloomberg）報導，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）今天發布的最新報告雖大多是依據新聞報導和中國與俄羅斯官員的聲明，它仍是一份極有助益的威脅摘要。美方說，摘要所述的威脅左右了五角大廈2023年財政年度預算案幾個主要投資的方向，特別是美國太空軍（U.S. Space Force）與太空司令部（Space Command）。

國防情報局說：「中國擁有多個功率不一的陸基雷射武器，可干擾、減弱或破壞衛星，包括一個用來破壞衛星感測器，但目前能力仍有限度的雷射系統。」

「到了2020年代中、晚期，中國或許將有功率更高的系統，威脅就將擴大至非光學衛星。」

根據國防情報局報告，中國的情報、監測與偵察衛星數量持續擴大。截至今年1月已有超過250顆，「數量僅次於美國，自2018年以來，中國在軌道上的衛星數量增加近一倍」。

國防情報局表示，取英文字頭簡稱ISR的「情報、監測與偵察」系統中，全球約半數是由中國人民解放軍擁有、操作，其中大多數可支援監控、追蹤與鎖定美國與盟國在全球的部隊，尤其是在印度太平洋地區。這些衛星也允許人民解放軍監控潛在的區域熱點，包括朝鮮半島、台灣、印度洋與南海。

報告指出，同時，俄羅斯將美國對太空的依賴視為美方的「阿基里斯腱」，因此，俄羅斯正在「發展反太空系統，以抵銷或剝奪美國各項以太空為基礎的服務」，且「可能在2020年代中、晚期派出有對衛星更具強破壞力的雷射系統」。

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國防情報局說，俄羅斯已「有數個陸基雷射」，舉例來說，可讓衛星感測器失效，包括一套於2018年運抵航太部隊的系統。到了2030年，俄羅斯也可能發射「更高功率的系統，擴大威脅到所有衛星結構，不只是電子光學」感測器。

國防情報局指出，除了反衛星武器的威脅，「大型荒廢物體在低地球軌道相撞的可能性也日益增加，且至少持續到2030年」，一是因為火箭升空次數增加，尤其是有多個酬載的火箭，二是撞擊後持續產生的太空碎片，三是電池爆炸以及反衛星測試等。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110413