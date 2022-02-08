更多編輯台推薦新聞：
奧運女子花滑史上第一人 俄羅斯15歲小將完成四周跳
運動

奧運女子花滑史上第一人 俄羅斯15歲小將完成四周跳

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊
政治

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

帶火星樣本返回地球 洛克希德馬丁拿下NASA合約

2022/2/8 13:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，美商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的航太部門拿下合約，將為NASA建造火箭，於2030年代將首批火星岩石樣本送回地球。

NASA在聲明中說，這艘「小型輕型火箭」將會是第一個從另一個行星起飛，帶回「火星地表的岩石、沉積物和大氣樣本」的火箭。

法新社報導，NASA的火星探測車「毅力號」（Perseverance）一年前登陸這顆紅色星球後，便一直在火星各處蒐集樣本。

毅力號的主要任務是在火星尋找古代生命蹤跡，而採集到的樣本必須送回地球實驗室進行精密分析，供科學家進一步研究。

集結起來的樣本將在一次複雜任務中返回地球，而洛克希德馬丁公司打造的火箭將在其中扮演關鍵角色。

據NASA說法，這項「火星升空載具」（Mars Ascent Vehicle）合約價值可能高達1億9400萬美元。

NASA科學任務局（Science Mission Directorate）副局長朱布肯（Thomas Zurbuchen）說：「正在將這些碎片拼湊在一起，自另一個行星採集的首批樣本將返回地球。一旦抵達，就能利用最先進的工具進行研究，這些工具因為過於精密複雜而無法送上太空。」

NASA計劃，最快將於2026年展開任務，將這艘小型火箭送上火星，火箭將搭載負責蒐集毅力號採集樣本的另一輛探測車。

這些樣本一旦進入火箭，火箭就會起飛，並將它們送入繞行火星的軌道，接著在另一艘發射至火星軌道的太空船協助下，完成返回地球的最後一步。

最後這艘太空船和蒐集毅力號樣本的探測車，都是在歐洲太空總署（ESA）的指導下研發而成。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110208

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族