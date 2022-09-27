電影世界末日情節成真？地球防禦行動開啟新紀元

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署的「雙小行星改道測試」太空飛行器今天成功以極音速撞上一顆小行星，這是世上首個地球防禦系統的測試任務，目的在防止星體撞地球的潛在威脅。

綜合法新社和路透社報導，這項概念驗證的試驗將讓以往只在科幻作品中嘗試的行動成為現實，尤其是「世界末日」（Armageddon）和「千萬別抬頭」（Don't Look Up）等電影中的情景。

美國國家航空暨太空總署（NASA）去年11月為「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test, DART）任務發射飛行器，10個月後，人類首次嘗試改變小行星或任何天體的運動過程，全都呈現在華府郊外的任務運作中心NASA網路直播中。

直播畫面顯示DART相機拍到的影像，可見這架有兩個矩形太陽能電池陣列、體積不比自動販賣機大的立方體狀飛行器，在美東時間晚間7時14分（台灣時間27日上午7時14分）撞上約是足球場大小的小行星「迪莫弗斯」（Dimorphos），距離地球約1100萬公里。

NASA行星科學部門主管葛雷茲（Lori Glaze）說：「我們正邁入一個新紀元，在這個時代，我們可能有能力保護地球免受危險小行星之類的物體撞擊。」

直徑約160公尺的小行星「迪莫弗斯」繞著一顆較大的小行星「迪迪莫斯」（Didymos）運行，它們繞著太陽轉，不會對地球構成威脅。

不過NASA認為，在發現實際需求之前進行這項試驗很重要。

NASA希望藉由迎頭撞擊迪莫弗斯，將它推入更小的軌道，讓繞行迪迪莫斯所需的時間縮短10分鐘，而目前是11小時55分鐘，地面望遠鏡將觀測未來幾天或幾週內的相關變化。

撞擊後幾分鐘，幾週前已脫離飛行器的微型衛星LICIACube預計會近距離通過撞擊地點，以捕捉撞擊噴出碎石的影像，並將在未來幾週和幾個月內回傳相關圖像。

地球和太空中的各種望遠鏡也在觀測後續發展，包括最近投入運作的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），也許能夠見到一團變亮的塵雲。

歐洲太空總署（ESA）名為希拉（Hera）任務的探測器在4年後抵達以調查迪莫弗斯的表面及測量質量後，將揭開這個雙小行星系統的全貌。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110927