更多編輯台推薦新聞：
專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
生活

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷
首頁 / 國際

歐洲人權法院開先例 瑞士氣候奶奶告政府勝訴

2024/4/9 22:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社史特拉斯堡9日綜合外電報導）一群瑞士年邁婦女控告瑞士政府在對抗氣候變遷方面作為不足，導致她們面臨在熱浪中死亡的風險。歐洲人權法院今天做出首開先例的判決，裁定瑞士政府違反歐洲人權公約。

路透社報導，歐洲人權法院（European Court of Human Rights）院長歐萊瑞（Siofra O'Leary）表示，瑞士政府實施的國內政策，在應對氣候變遷方面不夠充足，導致國人在私人及家庭生活方面的人權受到侵犯。

根據法新社及英國廣播公司（BBC）報導，這起訴訟是由瑞士的「年長婦女氣候保護協會」（KlimaSeniorinnen，英文Senior Women for Climate Protection）及4名會員提出。這個組織由2500名女性組成，平均年齡73歲。

這些婦女控訴，瑞士當局在氣候保護方面的失敗，可能「嚴重損害」她們的健康，因為當瑞士遭遇熱浪時，她們無法離家外出，健康也受到影響。

根據法新社閱讀過的判決書，歐洲人權法院裁定，瑞士政府違反歐洲人權公約（European Convention on Human Rights）第8條，內容保障「私人和家庭生活獲得尊重的權利」。

歐洲人權法院這項裁決，可能在歐洲各地及其他地區引發連鎖效應。目前已有越來越多以侵犯人權為論據的氣候訴訟提出，今天這起判決將為面臨這類訴訟的法院提供判決先例。

美聯社報導，儘管氣候運動人士曾在國內訴訟取得勝利，但這次是國際法院首度針對氣候變遷做出判決。

歐洲人權法院這次審理3件控告歐洲國家政府的相關案件，但其餘2件遭到駁回。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1130409

氣候變遷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.78