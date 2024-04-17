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巴基斯坦雷擊大雨釀65死 4月降雨是歷史平均值2倍

2024/4/17 21:31（4/17 21:58 更新）
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巴基斯坦12日到15日降下大雨，引發暴洪。（美聯社）
巴基斯坦12日到15日降下大雨，引發暴洪。（美聯社）
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（中央社白夏瓦17日綜合外電報導）巴基斯坦官員說，巴基斯坦至少有65人死於雷擊等暴風雨相關事件，且4月到目前為止的降雨量幾乎是歷史平均值的兩倍。

法新社報導，12日到15日的傾盆大雨引發暴洪，並導致房屋倒塌，而雷擊則造成至少28人死亡。

死亡人數最多的是巴基斯坦西北部的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa），共有包括15名兒童在內的32人死亡，1300多棟房屋受損。

開柏普赫圖赫瓦省災害管理局發言人安瓦爾汗（Anwar Khan）今天告訴法新社：「所有傷亡都是牆壁和屋頂倒塌造成的。」

房屋被洪水淹沒的村民被迫到地勢較高的地方避難，包括在高速公路的路肩上，他們用塑膠布和竹竿搭建臨時帳篷。

巴基斯坦氣象部門發言人巴巴爾（Zaheer Ahmad Babar）告訴法新社：「我們在4月觀察到極不尋常的降雨模式。」

他引用過去30年的數據作比較，表示「從4月1日到4月17日，我們的降雨量比歷史平均值高出99%」。

全國大部分地區昨天和今天暫停降雨，但預計未來幾天還會降下更多傾盆大雨。

巴巴爾說：「氣候變遷是這些異常天氣模式和高於正常降雨量背後的主要因素，但不僅僅是巴基斯坦受影響，整個區域都在經歷氣溫模式的變化。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130417

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