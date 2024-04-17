巴基斯坦雷擊大雨釀65死 4月降雨是歷史平均值2倍
2024/4/17 21:31（4/17 21:58 更新）
（中央社白夏瓦17日綜合外電報導）巴基斯坦官員說，巴基斯坦至少有65人死於雷擊等暴風雨相關事件，且4月到目前為止的降雨量幾乎是歷史平均值的兩倍。
法新社報導，12日到15日的傾盆大雨引發暴洪，並導致房屋倒塌，而雷擊則造成至少28人死亡。
死亡人數最多的是巴基斯坦西北部的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa），共有包括15名兒童在內的32人死亡，1300多棟房屋受損。
開柏普赫圖赫瓦省災害管理局發言人安瓦爾汗（Anwar Khan）今天告訴法新社：「所有傷亡都是牆壁和屋頂倒塌造成的。」
房屋被洪水淹沒的村民被迫到地勢較高的地方避難，包括在高速公路的路肩上，他們用塑膠布和竹竿搭建臨時帳篷。
巴基斯坦氣象部門發言人巴巴爾（Zaheer Ahmad Babar）告訴法新社：「我們在4月觀察到極不尋常的降雨模式。」
他引用過去30年的數據作比較，表示「從4月1日到4月17日，我們的降雨量比歷史平均值高出99%」。
全國大部分地區昨天和今天暫停降雨，但預計未來幾天還會降下更多傾盆大雨。
巴巴爾說：「氣候變遷是這些異常天氣模式和高於正常降雨量背後的主要因素，但不僅僅是巴基斯坦受影響，整個區域都在經歷氣溫模式的變化。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130417
延伸閱讀影片／暴雨襲杜拜降下2年雨量 公路遭大水淹沒班機延誤阿曼暴雨洪水18死 鄰國阿聯排水大亂道路積水學校關閉俄水壩潰堤疏散4200人 哈薩克遭波及總統稱80年最大天災巴西風暴死亡人數增至25人 當局加緊搜救受害者玻利維亞豪雨成災 首都拉巴斯進入緊急狀態
- 巴基斯坦雷擊大雨釀65死 4月降雨是歷史平均值2倍2024/04/17 21:31
- 2024/04/16 12:24
- 2024/04/09 22:39
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台日氣象產業簽署MOU 盼共同因應氣候變遷衝擊