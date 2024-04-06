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俄水壩潰堤疏散4200人 波及哈薩克遇80年最大天災

2024/4/6 21:15
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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯中南部靠近哈薩克邊界的城市奧爾斯克（Orsk）昨天因暴雨爆發水壩潰堤洪災，俄國當局今天表示已疏散4000多人。哈薩克總統則說，這是他的國家80年來最大天然災害之一。

法新社報導，發生這起意外後，救難單位人員徹夜救援疏散。奧爾斯克所在的奧倫堡州（Orenburg）州長新聞聯絡處今天表示，有2500多戶受到洪水影響、4208人撤離，包括1019名兒童。

奧倫堡州州長帕斯勒（Denis Pasler）表示，洪水水位已經達到「頂峰」，奧爾斯克的情勢尤其險峻。

當局還說，整個奧倫堡州的情況都艱困，州府奧倫堡的烏拉河（River Ural）水位恐怕會達到危險水準。

俄羅斯救難單位發布搜救人員乘小船和氣墊艇穿梭各村莊救援的影像。潰堤的水壩建於2014年，俄羅斯已依疑似「過失及違反建築安全規則」對這起事件展開刑事調查。

中亞國家哈薩克的總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）則表示，這起洪災是哈薩克面臨的80年來最嚴重天然災害之一，他已要求當局做好準備以協助受到影響的人民。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1130406

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