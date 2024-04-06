融冰導致洪氾 俄羅斯中部山城河壩潰堤數千人急撤

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄國中部山城奧爾斯克（Orsk）一段河壩潰堤，當局緊急撤離當地數千民眾。

英國廣播公司（BBC）報導，當局已調派重型土方機具在現場試圖穩住壩體。

烏拉爾河（Ural River）因融冰使水位驟升至危險程度，稍早時整個奧倫堡（Orenburg）地區都進入緊急狀態。

當地官員表示，洪災殃及區域的居民約1萬人，恐多達4000棟房屋被淹。

俄羅斯聯邦緊急情況部（Russian Emergencies Ministry）發布聲明：「在奧爾斯克應對河壩破裂的工作仍在進行。」並說已投入440人、217部各式機具。

俄國官方媒體表示，奧爾斯克市3個區已有2個區的居民撤離。

當地檢察署一則簡訊說：「奧爾斯克市的列寧區（Leninsky）、蘇維埃（Sovetsky）區的居民正疏散至暫時收容中心。」

地方緊急應變部門表示，他們正力阻奧爾斯克的洪氾；奧爾斯克在莫斯科東方約1800公里，人口約23萬。有些居民被疏散至附近學校。

社群媒體Telegram上一些未經核實的影片顯示，洪水似乎從土堤壩的缺口流出。

這片俄國中部地區－包括奧爾斯克、烏拉爾其他行政區及鄰國哈薩克部分地方，近日均蒙受洪災。（譯者：陳亦偉）1130406