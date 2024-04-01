中國進入汛期 極端氣候7大江河均可能發生洪水

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（中央社台北1日電）中國水利部發布，今天起正式進入汛期，認為受極端氣候影響，今年汛期間總體形勢將是「旱澇併發、澇重於旱」，7大江河均有可能發生不同程度的暴雨洪水。

央視報導，水利部今天發布正式進入汛期。今年迄今，全中國平均降雨量為61毫米，接近常年同期，但珠江流域西江北江東江、以及長江流域中下游等主要江河來水較常年同期偏少2至6成。

受極端氣候影響，水利部信息中心水文首席預報員侯愛中表示，據預測，今年汛期情勢為「旱澇併發、澇重於旱」，且7大江河均有可能發生不同程度的暴雨洪水，部分地區可能發生階段性乾旱。

水利部對防汛準備、汛期應對、防禦基礎工作等提出明確要求。水利部水旱災害防禦司防汛一處處長駱進軍表示，將強化流域水工程統一聯合調度，最大程度發揮防洪減災效益，確保水庫安全度汛。

另強調加強水庫巡查防守，充分運用山洪災害監測預警系統，強化預警發布，完善防禦預案，落實預警「叫應」機制，確保人員安全。

中國近年頻出現創紀錄的高溫和歷史性的洪水，中國國家氣候中心2023年7月表示，與往年6月同期相較，中國高溫日數創1961年以來歷史同期最多。

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其中當時以華北、黃淮高溫現象最為突出，北京高溫日數為1961年以來歷史同期最多，有13.2天；河北、天津為次多。京津冀和新疆4省（區、市）6月平均氣溫均為歷史同期最高。

而2023年7月受颱風杜蘇芮影響，北京、天津、河北等地持續遭遇豪雨襲擊，各地傳出嚴重災情，截至8月10日河北全省有29人因災死亡，還有16人失聯，損失高達人民幣958.11億元（約新台幣4229億元）。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130401