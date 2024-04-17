暴雨襲杜拜降下2年雨量 公路遭大水淹沒班機延誤[影]

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（中央社杜拜17日綜合外電報導）隨著杜拜降下破紀錄雨量，這座耀眼的金融中心陷入混亂。當地龐大的公路系統因洪水堵塞，當局今天也呼籲旅客除非必要，否則盡量不要前往機場。

法新社報導，位於沙漠地區的阿拉伯聯合大公國昨天降下高達254毫米雨量，相當於兩年的降雨量後，6線道的高速公路上出現蜿蜒的車輛長龍。

警方表示，這場洪患至少造成1人死亡，拉斯海瑪邦（Ras Al-Khaimah）一名開車的70歲男子連人帶車遭大水沖走。

官員表示，當局呼籲旅客除非必要，否則不要前往杜拜機場。

杜拜機場發言人說：「班機持續出現延誤和轉往（其他機場的情況）。在嚴峻的情況下，我們努力儘速讓機場恢復運作。」

由於聯絡道路遭大水淹沒，以及部分捷運路線暫停行駛，工作人員和旅客無法抵達或離開機場，阿聯酋航空（Emirates）取消今天所有航班的報到手續。

暴雨侵襲阿曼，導致當地18人死亡，包括多名孩童後，雨區於15日晚間和16日移動到阿拉伯聯合大公國和巴林。

氣候學家奧托（Friederike Otto）告訴法新社，暴風雨「很有可能」是因為全球暖化而惡化。

官方媒體報導，這次暴雨創下1949年開始紀錄以來的最大降雨量。阿拉伯聯合大公國成立於1971年。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130417

影片來源：中央社