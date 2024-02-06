加州風暴引發洪災泥流 暴雨創紀錄狂風樹倒釀3死

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）威力強大的太平洋風暴今天在美國南加州上空停滯，帶來創紀錄的暴雨，引發整個地區多處街道淹水和泥流。已知至少有3人被風吹倒的樹木壓死。

綜合路透社和法新社報導，這波大氣河流（atmospheric river）風暴是不到一週內第2個侵襲美西的「鳳梨急流」（Pineapple Express）風暴。「鳳梨急流」是因從盛產鳳梨的夏威夷附近太平洋將水氣帶到美西而得名。

加州和亞利桑那州西南部部分地區今天發出有關洪水、強風和冬季風暴狀況的極端天氣公告，影響約3500萬名居民。

風暴昨天挾帶颶風級的陣風侵襲北加州，然後在昨晚和今天南移，帶來更加猛烈的暴雨。美國國家氣象局（National Weather Service）表示，洛杉磯地區自昨天以來降下超過250毫米驚人雨量，預計明天還會有更多降雨，之後雨勢才會逐漸減弱。

好萊塢山莊（Hollywood Hills）山坡崩塌，多輛車遭到土石掩埋且房屋受損；在附近的比佛利格倫（Beverly Glen），泥流將一棟房屋從地基上掀翻，屋裡的東西被掃到馬路上，包括鋼琴。

國家氣象局在網路公告中說，大規模淹水狀況持續發生，預計範圍還會擴大。氣象預報員警告恐有「危及性命的暴洪」。

影片來源：Reuters

舊金山灣區（Bay Area）和加州中央海岸（Central Coast）地區昨天出現時速121公里的陣風，許多樹木和電線被吹倒，風暴最強時，一度約有87萬5000戶停電。

根據電力供應追蹤網站PowerOutage.us資料，截至今天午間，加州近40萬戶無電可用。

昨天至少有2人被風吹倒的樹木壓死，分別是加州育巴城（Yuba City）1名82歲老翁和聖克魯斯（Santa Cruz）山區波爾德溪（Boulder Creek）社區1名45歲男子。

根據國家廣播公司新聞網（NBC News）今天的最新消息，這場風暴已造成至少3人喪生。

國家氣象局說，最大暴洪威脅集中在南加州。風暴緩慢移動且進一步深入加州內陸，但預報員認為不太可能產生「災難性」影響。

加州州長紐松（Gavin Newsom）昨天宣布8個郡進入緊急狀態，涵蓋超過2000萬人口。

根據航班追蹤網站FlightAware.com資訊，受天候不佳影響，洛杉磯機場有十多個航班取消，數百個航班延誤。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130206