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中國雨雪天氣擴大 官方罕見發布暴雪等4項預警

2024/2/4 18:22（2/4 18:45 更新）
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圖為4日武漢街上被白雪覆蓋。（中新社）
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（中央社台北4日電）鑑於華中、華東雨雪天氣不斷擴大，中國中央氣象台今天罕見地針對同一天氣現象發布暴雪、冰凍、大霧、大風共4項預警，其中大霧、大風是今天新發布的預警，使這波雨雪天氣可能造成的影響受到關注。

這波雨雪天氣已造成春運交通嚴重受阻，因此也被視為2008年初華南雨雪災害以來，中國最嚴重的雨雪災害。

綜合中國媒體報導，中國中央氣象台先前已持續發布暴雪、冰凍等2項預警，且已提升至第2級的橙色預警，僅次於最嚴重的紅色預警。而今天上午10時發布的這2預警，等級仍然維持橙色。

至於大霧、大風等2項預警，中國中央氣象台則分別在今早6時首度發布。其中大霧預警是第3級的黃色預警，大風預警是第4級的藍色預警。

中國中央氣象台預測，4至5日中國中東部地區持續有大範圍雨雪冰凍天氣；而西北地區東部、華北、黃淮、江漢、江淮等地有小到中雪；其中，河南東部、湖北南部、安徽中北部、江蘇中北部、山東中東部、湖南北部等地部分地區有大到暴雪；長江中下游及以南大部地區有中到大雨，局部地區更有暴雨。

此外，同在4至5日，貴州中東部、湖南大部、湖北東南部、江西西北部、安徽南部等地部分地區仍有凍雨發生。

降雪方面，預測今天下午2時至5日下午2時，安徽中北部、江蘇中北部、山東中南部等地的部分地區有大雪；其中，江蘇北部、山東半島東部等地的部分地區更將降下暴雪。而上述地區新增積雪深度有2至6公分，局部地區更可達10公分以上。

凍雨方面，預計今天下午2時至5日下午2時，貴州中東部、重慶東南部、湖南大部及江西西部山區、安徽南部山區、浙江西北部山區等地的部分地區有凍雨，累計凍雨雨量0.5至3毫米，局部地區約可達5毫米。

此外，6至8日江南、華南、四川盆地等地有小到中雨，局部地區有大雨；西北地區東南部、川西高原、貴州東部及江南北部部分地區將有雨夾雪或雪。

大風方面，今天上午8時至5日上午8時，新疆南疆盆地、西藏北部和西部、青海西部等地將有5至7級、陣風8級的大風；黃海南部海域、東海大部海域將有7至8級、陣風9級的大風；其中黃海南部部分海域風力可達9級、陣風10級。

大霧方面，今天夜間至5日早晨，東京灣、瓊州海峽、廣東西部沿岸海域、雷州半島沿岸海域將有大霧，能見度不足1公里。

中國中央氣象台提醒民眾需關注上述大範圍雨雪冰凍天氣，對春運、城市運作、電力通訊及農業生產等的影響。長江以南地區還需關注持續降雨可能引發的地質災害。（編輯：邱國強/張淑伶）1130204

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