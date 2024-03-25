巴西風暴死亡人數增至25人 當局加緊搜救受害者

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（中央社里約熱內盧24日綜合外電報導）風暴和大雨導致巴西里約熱內盧州（Rio de Janeiro）和聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）至少25人喪生，救援船隻和飛機今天與時間賽跑，搜救在東南部山區遭孤立的居民。

法新社報導，暴雨週末襲擊里約熱內盧州和聖埃斯皮里圖州，當局稱洪水造成混亂。

聖埃斯皮里圖州的死亡人數今天從4人上升至17人，救援人員得益於雨勢暫時減弱、水位一夜之間下降的情況下向前推進。

受災最嚴重的是聖埃斯皮里圖州南部城鎮南米莫蘇（Mimoso do Sul），這個城鎮擁有約2萬5000名居民，洪水已造成當地至少15人死亡。另有2人死於城鎮阿皮亞卡（Apiaca）。

隨著洪水消退，毀損的床墊、扶手椅和家用電器在街上堆積成山。

雖然今天逐漸下降的水位使救援人員得以進入先前無法到達的地區，聖埃斯皮里圖州長卡薩葛蘭德（Renato Casagrande）形容情況「混亂」。

聖埃斯皮里圖州政府表示，至少有5200人已撤離家園。

在鄰近的里約熱內盧州，官員表示，至少有8人死亡，其中大多數死於山崩。

來自卡西亞斯公爵市（Duque de Caxias）的拉莫斯（Nicellio Ramos）告訴法新社：「每年都會發生洪災，至少1次。但今年已經發生第3次。」

在里約熱內盧州的傷亡事件中，距離州首府里約熱內盧70公里的貝德羅保利斯（Petropolis）有1棟房屋因為風暴倒塌，造成4人喪生。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130325