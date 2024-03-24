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巴西東南部暴雨成災 奪十多人性命

2024/3/24 11:13
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（中央社巴西貝德羅保利斯23日綜合外電報導）強烈風暴襲擊巴西東南部，奪走了10多人性命，其中多數在里約熱內盧州（Rio de Janeiro state）的山區，當局今天派遣救援隊處理「危急」情況。

法新社報導，南美洲面積最大的國家巴西此時正遭受一連串極端天氣事件；專家表示，氣候變遷導致的極端天氣事件已愈來愈頻繁。

里約熱內盧州政府表示，在距離首府70公里的貝德羅保利斯市（Petropolis），風暴造成一棟房屋倒塌，導致4人喪生。

里約熱內盧州政府並說，此外，聖克魯斯達塞拉（Santa Cruz da Serra）有1名男子在自己卡車墜河後溺斃，特勒索波利斯（Teresopolis）有1名居民在房屋倒塌時喪生，阿拉亞爾多卡博（Arraial do Cabo）則有1人被閃電擊中。

在更北的聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo），官員通報有4人死亡。

昨晚里約熱內盧州長卡斯楚（Claudio Castro）表示，受到「豪雨和基坦丁亞河（Quitandinha River）氾濫」影響，貝德羅保利斯的情勢「危急」。

貝德羅保利斯2022年2月也曾遭遇過災難性風暴，奪走241條人命。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130324

#巴西
#里約熱內盧
#法新社
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