台日氣象產業簽署MOU 盼共同因應氣候變遷衝擊

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（中央社記者張雄風台北16日電）中央氣象署今天發布新聞稿表示，台灣氣候服務聯盟與日本氣象協會簽署合作備忘錄（MOU），盼共同強化台日雙方社會因應氣候變遷衝擊，進行氣候風險管理與調適韌性。

氣象署表示，日本氣候服務發展有許多經驗值得台灣借鏡，為創造台灣氣象產業發展有利環境，強化氣候服務量能，台灣氣候服務聯盟（TCSP）與日本氣象協會（JWA）於今天簽署合作備忘錄。

氣象署指出，上午由TCSP理事長陳泰然及JWA常務理事辻󠄀本浩史代表雙方簽署MOU，中央氣象署長程家平及日本台灣交流協會副代表服部崇共同見證；同時就台日雙方未來合作模式、氣象應用技術研究及交流進行討論。

氣象署說明，日本氣象協會成立於1950年，為當前日本最大民間氣象公司之一，目前業務為提供用戶關於氣象、防災、環境等領域的數據分析及諮詢服務。辻󠄀本浩史表示，日本氣象協會與中央氣象署已建立長達近40年合作關係。

氣象署指出，本次合作協議，希望將JWA對於氣象資料的應用、綠能有關技術跟諮詢服務等經驗，分享給在台灣投入氣象應用服務的民間企業，共同打造台日氣象產業長期交流及友好發展環境。

陳泰然強調，TCSP主要為扮演政府氣象單位與民間氣象業者的中介平台，協助台灣氣象服務供應者和需求者間進行有效供需媒合，促進氣象資訊的落實運用，進而推動氣候服務產業發展。

陳泰然表示，本次與日本氣象協會簽署MOU，具體展現聯盟積極推動台灣氣候服務發展決心；未來聯盟將進一步拓展台日氣象資訊應用交流的範疇，與雙方氣象產業業者共同開發更多創新且實用的氣象服務市場機會。

程家平表示，很高興見證台灣氣候服務聯盟與日本氣象協會正式簽署MOU，並期待本次TCSP與JWA合作的重要里程碑，能成為台日雙方產學研界分享氣象服務應用、創新技術、氣象產業發展經驗的重要平台，共同強化台日雙方社會因應氣候變遷衝擊，進行氣候風險管理與調適韌性。（編輯：張雅淨）1130416