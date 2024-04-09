委內瑞拉漁獲大減 疑因氣候變遷水母異常暴增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社委內瑞拉喬羅尼8日綜合外電報導）近期各種顏色的水母密密麻麻地漂浮在委內瑞拉阿拉瓜州（Aragua）藍綠色的海水裡，這種超現實的景象要歸因於氣候變遷，漁獲也因此大幅減少。

法新社報導，59歲的漁夫毛瑞約（Elvis Morillo）來自委內瑞拉北部背山面海的曲奧村（Chuao），他說：「就像海裡開出花一樣。以前從沒發生過這種事。」

漁民的網裡塞滿這些侵略性的砲彈水母，環境部認為，水母大量增加的原因是氣候變遷導致水溫上升，以及鯊魚、海龜等天敵減少。

與此同時，非政府組織「藍色環保主義者」（Azul Ambientalistas）的卡拉斯克爾（Gustavo Carrasquel）說：「沙丁魚和其他可用來當作魚餌的物種都消失了。漁獲量降到數年來最少。」

水母數量在全球都有增長。研究員曾警告，海洋可能很快達到一個臨界點，以魚類居多的情況將變成以水母占多數，主要是因為過度捕撈。

水母沒有心臟、腦或複雜器官，在嚴酷環境中也能存活，且需氧量不多。

委內瑞拉中央大學（Central University of Venezuela）動物與熱帶生態研究所（Institute of Zoology and Tropical Ecology）研究員史考特－佛里亞斯（Joxmer Scott-Frias）說，這是「非典型事件，完全不正常」。

他一邊採集水母研究樣本一邊說：「近年有觀察到少數個體，但今年數量增加已超過先前估計。」

44歲漁民馬蒂內茲（Douglas Martinez）說，曲奧村的漁夫每週漁獲量本可達3000公斤到5000公斤，但已減為500公斤到1000公斤。

鄰鎮喬羅尼（Choroni）漁民團體負責人馬約拉（Fernando Mayora）認為，委內瑞拉應向墨西哥等國家取經，墨西哥會利用水母的經濟價值，出口到亞洲國家供食用或製藥，「我們也得知道委內瑞拉是否能利用這一點」。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130409