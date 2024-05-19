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21日連2天雨勢最大 西半部留意局部大雨

2024/5/19 12:13（5/19 12:21 更新）
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台北市中山區一場突然下起滂沱大雨讓民眾有些措手不及。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北19日電）交通部中央氣象署今天表示，預計明天鋒面接近，下半天雨區擴大，北部山區、中南部有局部較大雨勢；21日、22日雨勢最大，西半部地區留意局部大雨。

氣象署預報員張竣堯表示，明晚至24日受鋒面影響，其中21日、22日雨勢明顯，23日、24日仍有局部陣雨或雷雨，預計25日鋒面逐漸遠離，但中南部及東南部地區仍有陣雨，各地則是午後雷陣雨。

張竣堯說明，今天華南上空目前有低壓和鋒面逐步在建立，對流發展旺盛；鋒面明天將逐漸影響台灣，21日至24日滯留鋒面在台灣上空徘徊，預計25日鋒面才會逐漸北移。

張竣堯指出，明天上午南部、東半部地區開始有局部陣雨或雷雨，下半天之後中部以北地區從多雲轉為陣雨或雷雨；受到鋒面的影響，下半天北部山區、中南部地區有局部較大雨勢發生的機率。

張竣堯說，21日、22日雨勢最明顯，西半部地區有局部大雨發生，其他地區有陣雨或雷雨，各離島雨勢也會增加，留意雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。（編輯：管中維）1130519

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