賈新興估5月下旬進入梅雨季 5月平均雨量偏少

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象專家賈新興今天表示，今年為有記錄以來，第14次1至4月沒有颱風發生的1年；預估今年梅雨開始（入梅）時間可能會落在5月下旬至6月初，也就代表5月可能呈現平均雨量偏少的情況。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今年1月至4月沒有颱風生成；並統計從1951年以來至2024年也曾發生過13次1月至4月無颱風生成，今年為第14次；自2000年之後就占了8個席次

賈新興提到，這並不算是太異常的現象，統計歷年來1月至4月平均颱風生成數則為1.8個。

中央氣象署日前於「梅雨展望」記者會中表示，今年春季降雨主要發生在鋒面及華南雲雨區影響期間，整體雨量值偏少，只有222.8毫米，僅約氣候值的8成左右；預估今年的梅雨季（5月到6月）的各地平均氣溫以正常到偏暖；雨量以正常偏少的機會最大。

賈新興告訴中央社記者，雖然台灣以往在聖嬰年之後春雨大致都會相對較旺盛，但今年適逢約10年為1週期的太平洋年代際震盪（Pacific Decadal Oscillation, PDO）、台灣進入到偏負的相位，在此條件下春雨雨量都會偏少。

賈新興形容，大氣、海洋系統交互作用下會產生如約10年為1期的PDO、或2至3年為1期的聖嬰現象，儘管聖嬰現象的後一年台灣應該要有較多的春雨，但由於PDO的強度較強，因此今年台灣反而呈現春雨較少的情況。

賈新興預估，就目前的高壓勢力觀察，台灣梅雨季可能要等到5月下旬至6月初才有機會真正「入梅」，也就代表今年5月仍可能是平均雨量偏少的情況；後續仍需持續觀察。（編輯：李亨山）1130502