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連續降雨石門水庫進補 估增1100萬噸水量約11天供水

2024/4/27 12:30（4/27 13:05 更新）
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石門水庫26日下午即時影像。（圖取自桃園智慧旅遊雲 YouTube頻道網頁youtube.com）
石門水庫26日下午即時影像。（圖取自桃園智慧旅遊雲 YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者葉臻桃園27日電）水利署北區水資源分署今天表示，此波降雨可為石門水庫增加1100萬噸水量，蓄水率回升至26.8％，推估至少可增加11天的供水；寶山和寶二水庫增加水量也相當於新竹地區16天供水。

水利署北區水資源分署向媒體表示，此波降雨截至上午7時為止，石門水庫降雨合計57.6毫米，預估可增加1100萬噸水量；寶山和寶二水庫降雨合計93.1毫米，預估可增加520萬噸水量。

北區水資源分署說，依據增加水量推估，預計至少可增加供水天數為石門水庫地區11天，新竹地區16天。

北區水資源分署指出，石門水庫上午7時水位為220.98公尺，蓄水量為5511萬噸，蓄水率已回升至26.8％；累計自22日至27日淨蓄水量增加452萬噸（入流量扣除供水使用量），水位上升約150公分。

北區水資源分署表示，寶山和寶二水庫上午7時蓄水量約1239萬噸，蓄水率已回升至34％，累計自22日至27日淨蓄水量增加162萬噸，蓄水率增加4.5％。

北區水資源分署說，因平地多天降雨，農田經雨水充分供應滿足，農水署石門及桃園管理處同意近日仍優先使用河川及埤塘水源供灌，將水蓄存在水庫以增加蓄水量。

北區水資源分署也說，中庄調整池及鳶山堰在近期降雨期間也有加強取水蓄存，目前均達約滿庫狀況，蓄水量各約505萬噸及439萬噸。（編輯：林恕暉）1130427

影片來源：桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel
#降雨
#寶山水庫
#石門水庫
#水利署北區水資源分署
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