鳥嘴潭人工湖提前啟用 助中部用水兼顧生態友善

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）鳥嘴潭人工湖主要硬體完成，已提前供水助中部用水彈性，中水分署表示，以友善工法保護生態，至今發現21隻石虎，水域培厚區都非巴氏銀鮈喜好環境，仍加入相關平台共同保育。

經濟部水利署中區水資源分署在南投縣草屯鎮烏溪流域興建鳥嘴潭人工湖，庫容1450萬公噸，供北彰化、南投草屯每天25萬公噸、約百萬人用水，減少彰化抽地下水，中區水資源分署今天表示，目前6區人工湖已完成，景觀、道路、水溝、廁所等附屬設施持續施作。

中區水資源分署透過新聞稿表示，鳥嘴潭人工湖是中部重要新興水資源工程，目前已提前啟用供水，確保中部用水調度彈性，工程採友善工法及減碳作為，遵循相關規範與法規，落實辦理生態檢核作業及規劃生態保育措施，並邀專家、學者提供專業意見打造永續工程。

中水分署指出，未建鳥嘴潭人工湖前，烏溪因為無水庫設施，難保存水資源，而北彰化民生用水主要靠抽取地下水，其餘有賴苗栗縣鯉魚潭水庫支援，人工湖完工後，將可利用烏溪地面水取代使用地下水，減緩地層下陷，也降低依賴鯉魚潭水庫。

中水分署表示，由於鳥嘴潭人工湖加入供水行列，民國112年枯水期供應約700萬公噸用水，使中部地區免於分區供水困境，今年估至5月31日可使鯉魚潭水庫減供北彰化水量達760萬公噸，增加水源調度彈性。

中水分署表示，鳥嘴潭人工湖是地表向下開挖工程，剩餘土石方以「培厚」取代使用混凝土塊，提升河防安全，與近年推動的既有混凝土坡面覆土生態工法理念相近，培厚區段利用防洪標準下餘裕空間，並經專業技師水理分析簽證確保符合治理標準，無影響烏溪防洪安全，經空拍比對去年颱風前後，顯示培厚達保護效果。

中水分署表示，施工前邀專家、學者、環保團體成立生態保育小組，陸域生態追蹤湖區周邊石虎，於108年起設置約20台自動相機，至今發現21隻石虎出沒，其中14隻是路過個體、3隻定居個體、4隻配戴定位項圈，動物通道也記錄到石虎等其他陸域生物使用影像。

中水分署表示，為提供民眾優質水環境、水資源，鳥嘴潭人工湖工程皆依法行政，施工前遵循相關規範和法規完成申請與設計規劃，相關資訊透明公開在計畫網站，工程期間聆聽及尊重各界專家、學者意見，期許一同打造永續共好的水資源工程。（編輯：謝雅竹）1130426