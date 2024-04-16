世壯運新增棒球女子組 報名費7折優惠延長2個月

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）2025雙北世壯運明年登場，台北市體育局今天表示，秉持性別平權宗旨，在與國際總會多次討論後，創賽史先例，增設棒球公開女子組，並延長報名費7折的早鳥優惠期間2個月。

由台北市與新北市共同主辦的世界壯年運動會將在明年5月17至30日登場，共有35種運動種類、近300項運動項目，預計吸引逾萬名世界各國體育好手，在北台灣68座體育場館一較高下。

台北市體育局統計，自2月17日開放報名以來，已有來自78個國家地區、共1萬1106人響應參賽，最受歡迎的運動項目包含田徑、水上運動、輕艇、自由車、鐵人三項、羽球等。

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體育局透過新聞稿表示，2025雙北世壯運執行委員會秉持賽會「性別平權」宗旨，在與國際壯年總會多次討論後，決議創賽史先例，首度增設棒球項目35歲以上公開女子組，將在明天下午2時開放報名。

此外，體育局指出，報名費7折的早鳥優惠原訂明天截止，但因新增賽事項目，為維護報名公平性原則，決議延長優惠期間2個月、至6月17日止，邀請所有年滿30歲的民眾把握機會，與退役女籃球星錢薇娟、前美國職棒大聯盟強投郭泓志、桌球好手江宏傑等各世代國手同場較勁。（編輯：張銘坤）1130416