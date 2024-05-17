雙北世壯運倒數365天 「小清新」文姿云勉教練再戰

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）台灣空手道女將「小清新」文姿云今出席雙北世界壯年運動會倒數365天記者會，鼓勵60歲啟蒙教練再披戰袍；北市表示， 報名7折優惠只到6月17日，民眾報名從速。

2025雙北世壯運倒數365天，執行委員會主任委員、北市副市長林奕華表示，世壯運是首度在台灣舉辦，更是亞洲首辦，雙北市政府將以賽事場館為中心，並依據不同城市文化特色，串聯周邊商圈及著名景點。

今天記者會邀請奪下首面奧運空手道項目銅牌的「小清新」文姿云及啟蒙教練趙志才，兩人角色互換，昔日選手化身教練，鼓勵60歲趙志才在世壯運一展身手，並與林奕華及吉祥物「壯寶」等人，一同宣布賽會正式倒數，並邀請大家把握報名費7折優惠，6月17日前趕快報名。

林奕華說，除了報名7折優惠只到6月17日，在台外國人也同享國人報名費新台幣3600元，一筆報名費最多可以參加3個運動種類及7個競賽項目。

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而目前倒數鐘規劃擺放主辦的台北市、新北市，未來將擴增至基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹市及新竹縣，期望北台灣一同熱烈倒數迎接世壯運。

台北市倒數鐘外觀以「能量電池」設計，呼應吉祥物「壯寶」運動頭巾充滿能量的象徵，背景延伸北市市徽色系，搭配知名地標台北101，呈現活潑的運動氛圍；新北市則以國內首獲世界田徑總會金標籤認證的萬金石馬拉松地標「野柳女王頭」為設計，以一生一定要跑一次的賽事，呼應雙北世壯運「和世界挑一場」。（編輯：張銘坤）1130517