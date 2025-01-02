台北燈節2月點亮西區 13公尺高主燈現身中山堂

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市觀傳局表示，2025台北燈節將在2月2日於西區正式開展，從北門到西門町規劃4大展區，13公尺高的主燈「福蛇豆豆」則會坐鎮中山堂，展現復古與創新共榮的精神。

台北市觀光傳播局今天舉辦2025年台北燈節宣傳記者會，由台北市副市長林奕華與策展人劉治良共同揭曉主燈「福蛇豆豆」面貌。

林奕華致詞表示，今年燈節主題為「蛇來運轉」，視覺呈現祥雲圍繞福蛇的概念，並融入現代藝術精神，為旅客帶來耳目一新的體驗，而主燈擺放位置選在國定古蹟中山堂（台北公會堂）廣場，讓台北市豐厚的文化底蘊與潮流能量交織。

林奕華介紹，今年在中山堂、西門町、中華路及北門周遭規劃4大展區，有眾多國內外藝術家加入燈組創作，還有音樂人為燈組量身打造專屬音樂，相信一定可以讓旅客流連忘返。

劉治良指出，此次主燈高逾13公尺，不僅可以360度旋轉，還會有動態展演搭配煙霧特效，外型則融入西門町在地塗鴉藝術及街頭叛逆精神，展現新年的活力感。

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台北市觀傳局長王秋冬會後接受媒體聯訪表示，為了在燈節中傳達永續環保精神，近年來都提倡以可再利用的材料製作燈組，或加強耐用度以到他處延續生命，避免只用一次就丟棄造成浪費，期待今年人潮能超越去年的574萬人次，刺激周邊商圈發展。

觀傳局表示，2025台北燈節將在1月24日點亮城市光廊，以迎接農曆新年到來，接著在2月2日至16日正式開展，打造色彩繽紛、融合傳統及潮流的視覺饗宴。（編輯：張銘坤）1140102