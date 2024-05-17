霹靂舞亞洲決賽桃園登場 力挺國手拚搶奧運門票

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（中央社記者黎建忠台北17日電）「2024 WBC Asia Final亞洲決賽」將於5月25日在桃園置地廣場登場，適逢台灣霹靂舞國手孫振、楊加力正在參加資格賽力拚奧運門票，期望能帶動全台霹靂舞熱潮。

去年杭州亞運霹靂舞首度列入正式競賽項目，而今年巴黎奧運更是霹靂舞首度踏上五環殿堂，包括台灣「舞王」孫振，女子好手楊加力，都希望透過5月的奧運資格賽搶下難能可貴的參賽門票。

明年移師雲林舉辦的全國運動會，也首度把霹靂舞列入舉辦項目，台灣全力「練舞功」盼能和國際接軌。

「2024 WBC Asia Final 亞洲決賽」有來自世界各地高手報名參加，包含日本、菲律賓、印尼、馬來西亞、法國、印度、香港、西班牙、澳門等，超過10個國家、地區，200組以上選手來台較勁。

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桃園市政府青年事務局以前進奧運的霹靂舞為主軸，透過辦理比賽，鼓勵熱愛嘻哈文化的年輕人參與。

桃園市青年事務局透過聲明指出，期盼利用賽事將台灣優秀青年及菁英聚集一堂，並藉由World Breaking Classic Asia Final系列賽事邀請世界各地好手，互相激發熱情與活力，也歡迎全台或桃園在地的Bboys & Bgirls報名參加，秀出拿手絕活，一起參與這場國際賽事。（編輯：龍柏安）1130517