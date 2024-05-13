台灣國際田徑公開賽 東奧男子200公尺金牌來台踢館

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（中央社記者黎建忠台北13日電）台灣國際田徑公開賽將於6月1、2日在台北田徑場舉辦，今年賽事升級為「世界田總洲際巡迴賽台北站」，在積分增加下包括東京奧運男子200公尺金牌的加拿大好手狄葛拉斯也受邀來台獻技。

台灣國際田徑公開賽受惠於今年賽事升級，眾多各國好手主動報名參賽，中華民國田徑協會在邀約菁英選手也較為容易，除了在東奧男子200公尺以19秒62摘金的狄葛拉斯（Andre De Grasse）外，他的老婆、里約奧運女子100公尺跨欄銀牌阿里（Nia Ali）也會來台。

另外，像是史上最年輕男子鏈球世界冠軍卡茲伯格（Ethan Katzberg）、日本女子跳遠紀錄保持人秦澄美鈴、韓國男子跳高紀錄保持人禹相赫、泰國短跑天才布頌（Boonson Puripol）等名將都參戰，選手星度堪稱賽史之最。

地主台灣戰將也不遑多讓，「最速男」楊俊瀚將領軍在短跑項目對決狄葛拉斯和布頌，屆時3大飛人齊聚勢必精彩；而「跨欄女神」張博雅也有機會和世界名將阿里同場較勁，很有機會在刺激下跑進13秒內。

男子跳高方面，上週剛跳出2公尺30打破全國紀錄的葉柏廷，除了要和傅兆玄再度對決外，在韓國全國紀錄保持人禹相赫挑戰下，或許葉柏廷有機會一舉達到巴黎奧運參賽標準的2公尺33。

至於已達到巴黎奧運參賽標準的男子400公尺跨欄彭名揚、男子跳遠林昱堂，同樣會以賽代訓全力拿出好表現。

田協秘書長王景成在接受中央社訪問時說：「今年真的是高手如雲，正逢奧運年，大家都積極備戰，相信台灣選手在高強度刺激下，一定會有更好的發揮。」

而近況出色的狄葛拉斯，在上月剛結束的佛羅里達東海岸賽場上斬獲100公尺和200公尺金牌，上週的2024年世界接力賽，他和加拿大代表隊也跑出第2名成績。（編輯：張雅淨）1130513