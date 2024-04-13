霹靂舞巴黎奧運資格賽等遞補 楊加力先準備好自己

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）原以為無緣巴黎奧運，楊加力1個月前得知自己還在霹靂舞奧運資格賽遞補參賽名單，她形容這段時間心情如同坐雲霄飛車，但她會準備好自己，期盼有機會一圓奧運夢。

被視為霹靂舞界「超級盃」的Red Bull BC One今天舉辦台灣大賽，女子組Jia Li（楊加力）擊敗 Stitch（楊采樺）完成衛冕，至於男子組Jasper（吳定杰）技壓Ironchair（田家瑜），以17歲之姿成為賽史最年輕冠軍，2人後續將代表台灣征戰12月7日在巴西里約熱內盧全球總決賽。

從跳Hip Hop到轉練霹靂舞約5年，楊加力憑著努力連續2年在台灣大賽稱后，她也感受到自身個性轉變，她接受中央社記者訪問時表示，以前不太敢講話，但跳霹靂舞必須多與其他人交流，與家人互動也變得更多，「以前會覺得家人不懂就不想講，現在我覺得我不講，他們怎麼會懂，慢慢會跟他們聊，我現在在做什麼。」

楊加力原以為自己已無緣奧運，將目標瞄準明年全運會和2026名古屋亞運，但在1個月前得知還在奧運資格賽遞補名單內，讓她又驚又喜，心情如同坐雲霄飛車。

霹靂舞巴黎奧運資格賽今年5月、6月將分別在中國上海和匈牙利布達佩斯舉行，男、女子組預計各有10名選手將獲得參賽資格，她表示，雖然目前還在等待遞補參賽機會，但會保持最佳狀態、隨時準備好參賽。

另外，今天從台灣大賽男子組脫穎而出的吳定杰，從國小五、六年級開始接觸霹靂舞，巧合的是，他所看第一支比賽影片就是今天的評審之一的韓國名將Hong10（金洪烈）的比賽。

吳定杰透露，趁著這次機會他特地去跟金洪烈聊天，並開心地向對方說，「我很喜歡你，你是我從小偶像。」

對於能獲得冠軍、代表台灣參賽，吳定杰表示，這一刻覺得努力有收到回報，希望能為台灣爭光。（編輯：龍柏安）1130413