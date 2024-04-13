拚霹靂舞奧運門票 孫振盼能對決韓國名將金洪烈

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）秉持「每天都過得不一樣」信念，台灣選手孫振在霹靂舞這條路上持續求新求變，正備戰巴黎奧運資格賽的他今天表示，期待有機會能遇到杭州亞運霹靂舞銀牌、韓國名將金洪烈。

被視為霹靂舞界「超級盃」的Red Bull BC One今天舉辦台灣大賽，孫振、韓國選手Hong10（金洪烈）受邀擔任評審，2人也在現場秀舞技，為比賽揭開序幕。

去年杭州亞運霹靂舞8強賽孫振與後來拿到金牌的日本選手半井重幸歷經加賽後落敗，未能提前取得奧運席次，今天他接受中央社記者訪問時說，還有很多地方需要修正，包括執行力和套路編排，他期待未來能增加更多新元素，畢竟霹靂舞講求視覺新鮮感。

孫振不斷嘗試新動作，難免遇到瓶頸，但他說：「你今天可以做和昨天一樣的事，相對穩定，但跳舞不能追求穩定，要每天不一樣。」

霹靂舞巴黎奧運資格賽今年5月、6月將分別在中國上海和匈牙利布達佩斯舉行，將取兩站積分加總，預計男、女子組將發出10張奧運門票，孫振承認難度很高，但他仍期待擊敗其他好手，擠進奧運窄門。

談到最想在資格賽遇到哪名選手，孫振接受媒體聯訪時透露，希望有機會能遇到杭州亞運銀牌得主、39歲的韓國選手Hong10（金洪烈）。

孫振解釋，小時候在Youtube看影片時，那時Hong10是世界冠軍，如今他已25歲，而Hong10實力依舊頂尖，在他的心目中，Hong10猶如霹靂舞界的詹姆斯（LeBron James）。（編輯：龍柏安）1130413