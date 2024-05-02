謝孟軒拚角力奧運門票 張惠慈帶傷有變數

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣角力女將張惠慈、謝孟軒4月征戰巴黎奧運亞洲區資格賽止步4強，與門票擦身而過，9日起登場的世界區資格賽，成為2人自力爭取資格最後機會，只是張惠慈膝蓋有傷，能否出賽仍有變數。

張惠慈從高中起就是台灣女子角力備受期待的新星，卻在2020年因驗出體內含有紅血球生成素（EPO），遭禁賽2年，儘管後來在2021年底獲得平反，但也讓她失去爭取東京奧運資格的機會。

好不容易走出前段時間的煎熬，正當張惠慈滿心期待準備4月在吉爾吉斯舉行的巴黎奧運亞洲區資格賽，只要闖進決賽，就能如願踏上五環殿堂，她卻在女子76公斤級首戰傷了膝蓋。

跆拳道名將蘇麗文在北京奧運負傷出戰銅牌戰，依舊堅持到最後一刻的拚勁，讓人印象深刻，張惠慈秉持著「跆拳道有蘇麗文，角力也有張惠慈」的精神，咬牙、跛腳通過分組賽考驗，可惜後來在4強賽出局。

這是張惠慈第3次準備奧運，她細數從里約奧運時還年輕，東京奧運因禁藥事件錯過，這次則在奧運資格賽第一場就受傷。張惠慈接受中央社記者訪問時表示，「可能就是命，沒關係，上天會給我最好安排，或許下次亞運會給我拿牌。」

不過，張惠慈想拚巴黎奧運還有機會，5月9日至12日在土耳其登場的世界區資格賽，將成為她和謝孟軒自力搭上奧運列車最後希望。

由於張惠慈有傷在身，她放寬心看待世界區資格賽，她預計將前往當地，屆時再評估是否出賽。

另一名曾在2021年亞洲成人角力錦標賽奪得銀牌的謝孟軒，與張惠慈都是去年杭州亞運國手，曾一度抗拒訓練的謝孟軒，在亞運後重新找回以前摔角力感覺，更透過正念課程，重新調整心態，接受自身緊張的情緒，並試著在場上專注在自己。

面對亞洲區資格賽失利，謝孟軒自認是戰術過於保守，而她接下來將目標放眼世界區資格賽，她直指，亞塞拜然和北韓選手將成為她前進奧運路上最大勁敵。

儘管張惠慈能否參賽還是未知數，謝孟軒屆時有可能要孤軍奮戰，挑戰自2016年里約奧運的陳玟陵以來，史上第2位進軍奧運的台灣角力女將，她喊話：「沒有在怕的，就是要拿到門票。」（編輯：張雅淨）1130502