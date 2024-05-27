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蔣萬安日本行會大阪府知事 相約世壯運賽場見

2024/5/27 23:07
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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北市長蔣萬安日前出訪日本，拜訪大阪府知事吉村洋文，交流觀光、新創議題等，並期待互相宣傳2025雙北世界壯年運動會與大阪的世界博覽會。

台北市政府今天發布新聞表示，蔣萬安日前訪日，拜訪大阪府知事吉村洋文，就藝文觀光、國際性活動、新創產業等主題交流；吉村知事首先感謝能登半島地震時，台灣給予日本很多援助，而台灣0403大地震，大阪府也有統一捐贈的窗口，希望對台灣朋友盡一份心力。

2025年台北即將舉辦世界壯年運動會，大阪則是將舉辦世界博覽會，都是國際上的重要活動，期盼雙方能有相互宣傳的機會。

蔣萬安表示，樂見雙方一同行銷宣傳，也邀請吉村知事能組大阪隊報名參加，還幽默提醒現在報名還有早鳥優惠；吉村回應，如果可行，也很期待在田徑場上與蔣萬安一同熱血競技，並表示在場的大阪觀光局理事長溝畑宏一定報名。

另外，蔣萬安也拜會日本經濟團體聯合會（以下簡稱經團聯），受到委員長飯島彰己等人熱烈歡迎，表示台日之間經貿往來非常密切，日本經濟界也對台北經濟界有著相當的影響力，比如飯島服務過的三越伊勢丹控股公司，就曾參與過台北新光三越的投資案，體現了台日產業的緊密合作。

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飯島表示，日台之間有著民主共同價值觀，透過經濟文化交流，是重要的朋友和夥伴。新創委員長出雲充表示，希望透過活動增加兩地往來的留學生和觀光客，也希望促進台日創業家合作。

蔣萬安說，台北市正推動創業家任意通護照StartUP Global Pass，歡迎日本好朋友到台灣創業，透過這項政策享有辦公空間和新創資源，期待與經團聯新創委員會共同討論擴大合作。（編輯：唐聲揚）1130527

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