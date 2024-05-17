蔣萬安訪日出席東京僑宴 高唱「台北的天空」

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京17日專電）台北市長蔣萬安訪日，今天晚間在東京巨蛋飯店與旅日僑胞晚宴，現場合唱「台北的天空」，揮舞國旗，場面熱烈。

蔣萬安的4天訪日行程即將邁入尾聲，晚間參加僑宴，前駐日代表馮寄台、駐日代表處副代表周學佑、東京媽祖廟董事長詹德薰、中華民國留日台灣同鄉會會長陳五福、日本中華聯合總會會長羅鴻健、僑務組副組長宋惠芸等人出席。

蔣萬安致詞表示，這是就任市長以來第一次出訪日本，別具意義。3天來的行程相當緊湊，收穫滿滿。今晚看到現場掛滿國旗、僑胞身穿國旗裝，儘管在海外辛苦打拚，但熱愛台灣、熱愛中華民國的心不變，令他相當感動，也感謝僑胞一直以來為政府進行民間外交。

蔣萬安說，第一天抵達東京時到自由民主黨拜會，台灣和自民黨能夠長期建立這麼深厚的感情，源自蔣經國1967年訪問日本時打下的夥伴關係。他見到前首相麻生太郎，這是兩人繼去年8月之後的第二次會面，談到麻生過去如何在許多政策上支持台灣，並表達台北市希望與麻生的家鄉九州福岡市建立更具體關係，包括締結夥伴城市等。

蔣萬安今天下午參訪東京巨蛋，請教巨蛋社方防災應變等經驗。蔣萬安表示，去年他上任第一年讓台北大巨蛋完工啟用，過程中克服包括工程技術、法規等困難，以及各界關注的安全消防演練。

蔣萬安說，很榮幸邀請到「世界全壘打王」王貞治開球。當時帶王貞治逛了台北大巨蛋一圈，「王貞治偷偷告訴我，台北大巨蛋比東京巨蛋還要好」。這段話引發現場一片掌聲。

他指出，台北大巨蛋之後順利舉辦亞洲棒球錦標賽，不僅是台北的驕傲，也是台灣的驕傲。希望未來除了國際大型棒球賽事，也能在台北大巨蛋舉辦各項演唱會與活動，能夠帶來的周邊效益無可限量，讓台北市站上國際舞台，成為國際一流都會。

馮寄台致詞時分享一個小故事。他在1974年進入外交部，2年後外派到駐美大使館國會組，當時是三等秘書，而政治組的二等秘書是蔣萬安的父親蔣孝嚴。

他說，蔣孝嚴回台後當上外交部長，他則到媒體服務。某天蔣孝嚴突然打電話給他，說他玩夠了就該回外交部服務。他於是回到外交部擔任禮賓司司長，之後前往多明尼加擔任大使，「一圓我擔任大使的夢」。蔣孝嚴對他有知遇之恩，對於之後能夠擔任駐日代表、這次能陪同蔣萬安訪問日本，他感到無比榮耀。

蔣萬安與僑胞隨後合唱「台北的天空」，一邊揮舞國旗，場面熱烈。蔣萬安也當起「人形立牌」，一一滿足僑胞合影要求，展現高人氣。（編輯：馮昭）1130517

台北市長蔣萬安訪日，17日晚間在東京巨蛋飯店與旅日僑胞晚宴。中央社記者楊明珠東京攝 113年5月17日

台北市長蔣萬安（左2）17日晚間在東京巨蛋飯店與旅日僑胞晚宴，前駐日代表馮寄台（右）等人與會，現場合唱「台北的天空」，揮舞國旗，場面熱烈。中央社記者楊明珠東京攝 113年5月17日