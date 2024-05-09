世壯運吉祥物「壯寶」亮相 雙北市長合體宣傳

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）宣傳2025世壯運，台北市長蔣萬安今天與新北市長侯友宜合體，揭曉賽會吉祥物Strong的中文名為「壯寶」，並邀請所有年滿30歲的民眾報名參賽，與各國好手同場競技。

台北市觀傳局今天舉辦2025雙北世界壯年運動會吉祥物登場記者會，公布在近2000人參與徵名活動後，由蔣萬安、侯友宜共同決定的賽會吉祥物Strong中文暱稱「壯寶」。

蔣萬安致詞表示，世壯運將在明年5月17日開跑，目前已有超過萬人報名，預期屆時會有4萬名國內外選手、教練及家屬共襄盛舉。他透露，還在思考要報哪個項目，應該會是過去不常接觸的運動，藉此機會嘗試並與各國好手同場競技。

侯友宜表示，今天記者會特別邀請到金氏世界紀錄最年長、103歲的羽球選手林友茂，連林爺爺都報名了，其餘民眾更應該踴躍參與這場開心、友誼性質的賽事，一起享受運動帶來的好處。

觀傳局指出，6月17日前都是世壯運報名費7折的早鳥優惠期間，只要年滿30歲就可報名參賽，共有35種運動類別供選擇，邀請喜愛體育活動的民眾一起挑戰自我。（編輯：方沛清）1130509