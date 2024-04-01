侯友宜邀組隊世壯運 蔣萬安：我擅長的先不要

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天出席世壯運企業參與記者會，被問及報名項目，蔣萬安表示，先賣關子。侯友宜說，會帶全市府參加，還邀蔣萬安搭檔。蔣萬安回應，「我擅長的先不要」。

世界壯年運動會將於2025年在北台灣登場，也是自2017年世界大學運動會後，台灣最大的國際型體育賽會，蔣萬安、侯友宜今天連袂出席記者會，號召企業響應。

兩人會前接受媒體聯訪，媒體提問，兩人要報名世壯運什麼項目。對此，蔣萬安指出，「先讓我賣個關子」，因為也會想聽聽市民的建議，希望參與的項目能帶動運動發展與風氣。

侯友宜回答，新北市政府會是團隊參加，例如田徑接力賽或棒球賽，並邀蔣萬安搭檔，指稱「網球、羽毛球、雙打也可以，什麼都可以」。一旁的蔣萬安笑著回應，「這些我擅長的先不要好了」。

媒體追問，對於新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川被點名為2026年新北市長選戰國民黨熱門人選的看法。

侯友宜對此表示，尊重每一個人職涯規劃，但最重要的是雙北是共同生活圈，捷運、教育、文化，彼此之間都很密切。

蔣萬安回答，兩人都是人才，最重要的是未來很多市政推動，雙北一定是緊密合作。

媒體詢問，對於前總統馬英九率領青年學子赴中訪問的看法。蔣萬安回答，要在對等、尊嚴、善意、互惠原則下進行兩岸交流，大家都不會反對，他也一直強調在兩岸關係越緊張的時候，越需要溝通及交流。

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侯友宜表示，他一直主張兩岸交流一定要平等、尊嚴、友善，大家彼此之間都互相瞭解，降低衝突。

世壯運將於2025年5月由台北市與新北市聯合舉辦，競賽項目多達35項，競賽場館也橫跨北台灣6縣市，主要為鼓勵世界各地喜愛運動的壯年參與競賽，落實「終身運動」與「全民運動」理念，預計將吸引110個國家，國內外約4萬名好手參與，將帶來消費力並創造高觀光效益。（編輯：戴光育）1130401