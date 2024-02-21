2025雙北世壯運招募志工 14社團6大學簽備忘錄

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）台北市、新北市政府今天聯合舉辦「心懷壯志，共成賽事－2025雙北世界壯年運動會團體及大專校院志工服務」合作備忘錄簽署記者會，邀集14個社團、6所大專校簽署合作備忘錄。

2025雙北世界壯年運動會執行委員會副主委龔雅雯今天透過新聞稿表示，雙北世壯運招募志工獲得社會團體及大專校院回應，今天邀集14個已動員百人以上的志工團隊、6所大專校院簽署合作備忘錄，第一波已累計3600名志工投入賽會服務。

其中，團體包含中華民國紳士協會、新北市志願服務協會、中華民國天元慈善功德會、新北市百合志願服務協會、中華體育志工總會等；也與台北市立、輔仁、東吳、文化、淡江及康寧大學合作，結合外語學院學生提供語言服務。

中華民國紳士協會理事長林石青表示，曾參與台北世界大學運動會社會志工，也培訓數百名志工，這次很榮幸參加「2025雙北世壯運」志願服務行列。

新北市社會局指出，雙北境內競賽場館多達52座，將再招募更多志工投入。目前已集結社會、宗教、企業、體育協會與團體，將召募賽會所需1萬2000名志工，分為場館、行政及語言3類服務。

社會局表示，除個人報名，30人以上的志工團隊可採團體報名，即日起召募及培訓志工，歡迎大家到「台北市志工管理整合平台」網站報名。（編輯：戴光育）1130221