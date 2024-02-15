雙北世壯運2025登場 鼓勵民眾參與早鳥報名費7折

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（中央社記者黎建忠台北15日電）2025年雙北世界壯年運動會將於明年5月17日開幕，將舉行35種運動種類。台北市體育局副局長蔡培林今天表示，為鼓勵台灣民眾參與，從2月17日開放報名的2個月內報名費打7折。

雙北世界壯年運動會將於明年5月17日到30日在台北市、新北市、宜蘭縣、桃園縣、新竹縣、新竹市等6個縣市、68座場地舉行，開幕式在台北大巨蛋、閉幕式在淡水漁人碼頭，並預計在2月17日下午2時正式開放報名，只要年滿30歲的民眾都能參加。

蔡培林指出，依照總會過往的規範，報名費大多落在250歐元（約新台幣8565元）上下，但為了鼓勵台灣民眾參與，「我們跟總會討論了很久，最後才決定讓台灣民眾的報名費降到新台幣3600元、隊職員和陪同者都是新台幣1800元，如果在2月17日到4月17日之間報名的民眾，還可以享有7折優惠。」

蔡培林強調，世壯運以「終身運動」、「全民運動」為理念，並且結合主辦國的在地觀光為主軸，和一般競技型的運動賽會有很大不同，「因此我們也希望藉由這次主辦賽會，促進台灣的觀光消費。」

和其他的國際運動會不同，世壯運採取「個人」報名形式，只要上官網的報名系統就可登錄，經審核過後就可完成報名，每一個人在賽程不衝突的情況下，最多可以報名3種、7項賽事。

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2025世壯運舉行的35種運動種類，有超過3分之2有團體項目，蔡培林解釋說：「儘管是個人報名，但如果想要參加團體項目有2種方式，第一就是先找好自己的伙伴，在報名系統裡創立私密帳號，再將連結給隊友，就可完成報名；如果沒有的話，就可在系統裡設定公開帳號，讓來自世界各國的愛好運動者自行加入，只要成隊就一樣能報名參加。」

世壯運執行辦公室主任張勝傑透露，世壯運屬於分齡賽制，只要在2025年12月31日能符合參賽年齡限制就可報名該項運動，而屆時的開幕式進場儀式，也將會以「運動種類」區分，和其他競賽形式的運動會以「國家」方式進場大不同。（編輯：李亨山）1130215