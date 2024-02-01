迎接2025世壯運人潮 官網推薦60條探索台灣遊程

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）2025世界壯年運動會17日啟動報名，台北市體育局預估，光是參賽者就將吸引超過3萬人來台，為此規劃60條深度探索台灣行程，英、日、韓等4種語言說明已在官網上線。

2025年世界壯年運動會由台北市與新北市共同申辦，包含帕拉運動組別在內，共有35個運動種類，年滿30歲無需選拔即可參加，賽事將在2025年5月17至30日舉行。

市府估計，屆時將吸引來自逾百個國家、超過3萬名運動員來台參賽，加上陪同選手出戰的親朋好友，觀光旅遊將是賽會一大重點。

台北市體育局今天發布新聞稿表示，為讓各國選手及陪同者在參賽之餘可以深度體驗台灣獨特魅力，世壯運官網旅遊推薦專區已上線，集結台灣的自然生態、人文歷史、特色美食、在地文化4大特色，規劃共60條旅遊行程。

體育局介紹，旅遊推薦分為30條自由行及30條販售團體遊程，前者以雙北、宜蘭、桃園、新竹等比賽場館所在地及開閉幕地點為主，例如台北大縱走、淡水漁人碼頭、冬山河親水公園、各大知名夜市等。

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團體旅遊則可以在旅遊業者帶領下，欣賞島嶼的多樣風貌，行程包含走訪充滿歷史意涵的淡蘭古道、欣賞風景絕美的北海岸、騎乘單車漫遊舊草嶺隧道、深入司馬庫斯體驗原住民文化等。

體育局指出，專區中所有景點及遊程皆提供中、英、日、韓4種語言說明，其中團體旅遊行程將在17日配合賽事報名同步開賣，並提供早鳥8折起優惠價。更多訊息可上「2025雙北世壯運」官網查詢。（編輯：張銘坤）1130201