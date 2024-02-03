2025世壯運吉祥物亮相 徵求命名獲選者得平板電腦

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）迎接2025世壯運，台北市體育局今天公布賽事吉祥物樣貌，以「北」字為意象，配合粉嫩的紅、藍色交織出活力動感；邀請民眾發揮創意命名，獲選者將得到一台知名品牌平板電腦。

2025雙北世界壯年運動會17日報名起跑，台北市體育局透過新聞稿及臉書揭曉賽事吉祥物Strong樣貌，外型如同主辦城市以「北」字為意象，並搭配粉嫩的藍色及紅色，戴上造型運動頭巾，打造出充滿活力的精靈。

體育局介紹，因為國際上少有雙城共同主辦的賽會，此次台北、新北作為賽會制度先驅，便以「北」作為吉祥物主軸，再融入可愛、積極、熱情、友善、活力等設計要素，採用不同以往賽事常見的動植物主題。

體育局表示，吉祥物Strong身上的藍色代表信任、冷靜及團結，粉紅色則蘊涵熱情及活力，未來它將融入各項賽事中，陪伴每名參賽者感受世壯運的核心精神，傳遞「運動無界、人生無限」理念，與海內外所有民眾共同感受終身運動的熱血氛圍。

體育局指出，Strong目前只有英文名字，所以即日起至3月7日，邀請民眾上「2025雙北世界壯年運動會」臉書粉絲專頁，發揮創意替它命名。

體育局說明，徵名階段截止後，世壯運賽會品牌小組將選出10個入圍名字，再由台北市長蔣萬安擇一替Strong定名，獲選者將得到一台知名品牌平板電腦，其餘入圍者將依排名得到新台幣5000元至1000元的禮券。（編輯：李錫璋）1130203