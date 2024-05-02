長榮航空馬拉松獎金提高 全馬台灣冠軍加贈機票

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）「長榮航空城市觀光馬拉松」邁入第6屆，於10月27日總統府前開跑，今天起開放報名；長榮航空表示，全程及半程的男、女冠軍獎金都提高，全馬組台灣選手男女冠軍加贈全球不限航點機票。

長榮航空今天下午舉行「2024長榮航空城市觀光馬拉松」記者會，並宣布即日起開放報名，組別包含全程、半程、10公里和3公里，共2萬4000個名額，10月27日在總統府前開跑，長榮航空總經理孫嘉明邀民眾踴躍報名。

今年的長榮航空馬拉松全程男、女冠軍獎金，都從新台幣8萬元提高到11萬元，半程都從3萬元提高到5萬元，馬拉松全程組台灣選手男、女冠軍同時加贈全球不限航點經濟艙機票一張；另外，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的回饋。

長榮航空同時準備歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張，長汎假期提供的5萬元抵用券1名，讓參賽者抽獎，還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等優惠。

孫嘉明說，長榮航空今年邀請休士頓知名街頭塗鴉藝術家GONZO247設計賽事主視覺，GONZO247以自己多次搭乘長榮航空訪台經驗，及去年親臨賽事現場的感受作為靈感來源，將跑者能在賽道上看到的台北地標及休士頓的知名地標展現於創作中，以圓弧波浪狀橋梁及奔跑中的跑者，代表長榮航空串起了休士頓與台北間的交流。

長榮航空馬拉松以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰，去年校園深耕巡迴走訪基隆、台東、金門、雲林和屏東5個縣市，除邀請專業跑步團隊NRC（Nike Run Club）量身訂製訓練課程，更找來知名運動員與孩子們分享心路歷程，鼓勵青少年勇敢逐夢，共有來自27所學校，將近400名青少年參與。

孫嘉明說，2024長榮航空馬拉松深耕校園巡迴將前往澎湖、南投和花蓮，並新增NTC（Nike Training Club）的體能及瑜珈訓練，將課程延長為2天1夜，希望能有更多學生參加，提供更深入、更完整的訓練課表。

長榮航空舉辦賽事不忘公益，自2018年首屆城市觀光馬拉松至今（2021年因疫情停辦），每年皆從報名費提撥120萬捐贈給社福單位。

孫嘉明說，今年結合長榮航空的「讓我伴你飛」兒童早療支持計畫，將捐贈120萬元給家扶基金會及伊甸基金會。（編輯：陳政偉）1130502