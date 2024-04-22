航空業疫後持續復甦 華航：今年是豐碩的一年

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（中央社記者江明晏台北22日電）華航表示，今年對航空業來說是「豐碩的一年」，暑期訂位狀況良好，整體狀況可期；由於航空產業仍處於疫後復甦狀態，油價估計會持穩，今年看好各區域市場表現。

為響應世界地球日，華航今天宣布舉辦首屆「華航馬拉松」星光夜跑，華航資深副總經理陳奕傑受訪時表示，今年對航空業來說是「豐碩的一年」，尤其暑期訂位狀況良好，今年整體狀況可期待；華航預計在7月14日新開航西雅圖航線，目前訂位狀況也優於預期。

展望後續，陳奕傑表示，由於航空產業仍處於疫後復甦狀態，旅運需求旺，油價估計會持穩，今年看好各個區域市場表現。

受惠疫情後旅運需求大爆發，華航去年合併營收新台幣1848.17億元創下新高，年增22.62%；合併營業淨利101.57億元，稅後淨利74.71億元，歸屬母公司淨利68.19億元，每股稅後盈餘（EPS）1.13元，相較2022年每股盈餘0.48元成長0.65元，為近10年次高，僅次於2021年的1.67元。

睽違16年，華航7月14日起將恢復西雅圖直飛航班，是繼美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約及加拿大溫哥華後，第6條北美直飛班次。華航先前指出，華航持續在歐洲努力耕耘，陸續飛航倫敦、布拉格，希望完整布局歐洲市場，隨著去年底復航羅馬，華航認為在歐洲市場後，接下來可前進美國布局。

首屆「華航馬拉松」星光夜跑，將於今年10月12日開跑，今天起開放報名，由陳奕傑與交通部觀光署國際組組長黃易成、台北市政府觀傳局局長王秋冬及體育局局長王泓翔共同主持啟動儀式；華航贊助的體育選手包括極地超馬好手陳彥博、瑞星韻律體操協會創辦人瑞莎等，今天也到場站台。（編輯：張良知）1130422