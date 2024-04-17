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北京半馬傳放水 肯亞選手自稱是領跑員沒參賽

2024/4/17 18:01（4/17 18:33 更新）
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2024年北京半程馬拉松賽14日舉行，男子組中國選手何杰（前）疑似在3名非洲選手放水下奪冠引發質疑。（中新社）
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（中央社台北17日電）14日的北京半馬賽，中國選手何杰在3名非洲選手疑似放水下奪冠引發質疑。被指放水的肯亞選手姆南加特事後向BBC說，3人都只是何杰的領跑員，不知為何被列為選手。而中國田徑協會也稱，將儘快推出規範路跑賽事的指導性意見。

被列為國際賽事、號稱2萬人參加的這場北京半程馬拉松賽，14日早上從天安門廣場前起跑。在終點線前，男子組的何杰與3名來自肯亞、衣索比亞的選手共4人一同進入最後衝刺階段，但3名非洲選手突然放慢速度，一同刻意落在何杰後方半步，何杰因此奪冠，當即引發中國民眾強烈質疑。

綜合英國廣播公司（BBC）等媒體報導，肯亞籍的姆南加特（Willy Mnangat）向BBC表示，他和被控放水的另2名非洲「選手」，實際上擔任的是何杰的領跑員（pacemaker），而一同擔任領跑員者共有4人，且有簽訂合約，目的是協助何杰打破1小時2分33秒的中國半馬紀錄。

姆南加特指出，4名領跑員中的1人沒有跑完全程，最後，何杰取得1小時3分44秒的成績，並沒有打破中國半馬的紀錄。

根據報導，姆南加特指出，「我去那裡（北京半馬）不是為了參賽」，且對他來說「這不是一場競爭激烈的比賽」。他的工作是設定配速以及幫助何杰獲勝，但不幸的是，何杰沒有達到打破紀錄的目標。

姆南加特強調，他不知道「為什麼他們把我的名字印在胸前的號碼牌上」，而不是把他標記為「領跑員」。

另一方面，中國田徑協會今天透過官網坦承，今年春季以來，中國各地路跑賽事集中舉辦，群眾參賽熱情高漲。總體看，已經舉辦的路跑賽事整體運行平穩，但也「暴露出賽事組織和管理方面的問題，引發社會廣泛關注」。

中國田徑協會表示，該會在16日下午召開會議，研究部署下階段路跑賽事相關工作。會議指出，將進一步加強對路跑賽事的指導和監管，一是嚴格審核賽事方案；二是儘快研究推出規範路跑賽事商業競爭的指導性意見；三是進一步加大對路跑賽事關鍵環節、重點部位的風險預判，針對性制定應對方案。（編輯：邱國強/廖文綺）1130417

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