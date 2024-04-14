北京半馬遭質疑放水 中國選手爭議下奪冠

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（中央社台北14日電）北京市今天舉行半程馬拉松賽，男子組由馬拉松中國全國紀錄保持者何杰奪冠，但賽事末段卻出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，引發放水質疑，網友諷稱半程馬拉松變「伴程」馬拉松。

綜合中國媒體報導，北京半馬上午在天安門廣場起跑，這項國際級比賽共2萬人參賽，分男女組，冠軍可獲人民幣4萬元（約合新台幣17.2萬元）獎金。

報導描述，出現爭議的男子組賽事在最後衝刺階段，奪冠的何杰與3名非洲跑手已拋開其他對手，但賽事影片顯示，在最後100公尺，原本非常接近的4人出現3人疑放水何杰的「詭異畫面」，3名非洲選手衝刺慾望一致消失，「放軟手腳」傍在何杰旁邊跑，完全感受不到最後階段的發力和爭先的企圖心。

更受質疑的是，畫面顯示其中1名非洲跑手給爭冠對手何杰指著終點方向，另1人則直接擺手，讓何杰來到左側位置，以便更加方便地第一個衝過終點，隨後還伸手攔住非洲隊友，示意讓何杰先跑，「護送」何杰首先過終點的「讓賽」情況明顯。

參賽的網友看過部分衝刺影片後在社群媒體表示，由4人的步頻來看，3名非洲跑手臨尾是明顯留力，完全不想奪冠，而身在其中的何杰不可能感受不到「受讓」。

許多網友也紛紛質疑賽事「簡直違背比賽的精神」、「半程馬拉松變『伴程』馬拉松」，甚至認為類似賽事應該取消「和足球一樣，沒所謂」。

3名被指「保送」何杰衝線的非洲跑手分別來自衣索比亞和肯亞，3人成績均為1小時3分45秒，僅落後何杰1秒，奪得第二、三及四名。

中國網上有評論說，近期中國境內舉行的馬拉松賽可說醜聞不斷，北有大連馬拉松賽，南有杭州馬拉松賽，都出現一些非常爭議性的畫面，但基本上都是官方發表道歉聲明就結束，所以類似行為才一再出現。

評論認為，「如果不像中國足球那樣，查查背後誰在搞鬼，用第三方機構對他們進行處罰，未來在中國境內舉行的馬拉松比賽，類似事情將會層出不窮」。（編輯：周慧盈/邱國強）1130414