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英國狂男1天1全馬 克服重重考驗非洲從南跑到北

2024/4/8 12:10（4/8 13:04 更新）
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英國男子庫克（中，藍衣者）7日完成以雙腳跑遍非洲大陸，全長超過1萬6000公里的壯舉。（圖取自twitter.com/hardestgeezer）
英國男子庫克（中，藍衣者）7日完成以雙腳跑遍非洲大陸，全長超過1萬6000公里的壯舉。（圖取自twitter.com/hardestgeezer）
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（中央社突尼西亞安吉拉角7日綜合外電報導）英國男子庫克從非洲最南端出發，克服健康、簽證、武裝搶劫等重重考驗後，今天抵達非洲最北端，在351天內跑了相當於385場馬拉松的距離。

法新社報導，庫克（Russ Cook）今天傍晚抵達突尼西亞的安吉拉角（Cape Angela），此處有一座標示「非洲大陸最北端」的雕塑。

完成這趟超過1萬6000公里的史詩般旅程，讓庫克不負「史上最硬男子」的封號。

庫克認為，他是史上第1個靠雙腳跑遍非洲大陸的人。

27歲的庫克去年4月22日從南非最南端出發，當他抵達安吉拉角時，一共跨越了16個國家，留下超過1900萬步足跡，相當於在351天內跑完385場馬拉松。

他一路穿越山脈、熱帶雨林和撒哈拉（Sahara）等沙漠。

庫克的壯舉已為慈善機構Running Charity和Sandblast募得超過55萬英鎊（約新台幣2279萬元）善款；Sandblast致力於喚起各界對西撒哈拉（Western Sahara）撒哈拉（Saharawis）原住民的關注。

這趟旅程對庫克這名極限跑者來說，不僅是跑步那麼簡單而已，他和團隊在安哥拉遇上持槍搶劫，他本人也曾在取得阿爾及利亞簽證時遭遇困難，險些讓整個計畫毀於一旦。

當庫克抵達撒哈拉後，為了躲避烈日，他必須選在夜間跑步。到了奈及利亞時，庫克身體出現疼痛，醫師囑咐他要減少每天前進的里程數，但他仍堅持向前邁進。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130408

#非洲大陸
#非洲
#庫克
#馬拉松
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