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全台最「硬」 北竿硬地馬拉松1200跑者挑戰

2024/3/23 17:11（3/23 17:46 更新）
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2024第8屆馬祖北竿硬地超級馬拉松23日清晨在塘岐村迎賓館前廣場鳴槍起跑，今年活動吸引1200人參與。中央社記者潘欣彤馬祖攝 113年3月23日
2024第8屆馬祖北竿硬地超級馬拉松23日清晨在塘岐村迎賓館前廣場鳴槍起跑，今年活動吸引1200人參與。中央社記者潘欣彤馬祖攝 113年3月23日
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（中央社記者潘欣彤連江23日電）號稱全台最「硬」的馬祖北竿硬地超級馬拉松，來自全台的1200位跑者，今晨於北竿塘岐村迎賓館前廣場起跑。該馬拉松以路線難度高聞名，考驗參加者的體力與耐力。

馬祖北竿硬地超級馬拉松今年為第8屆，因路線上下坡起伏大，加上堅硬的水泥地面，極具挑戰性，在跑友口耳相傳下，今年吸引1200跑者參加。根據連江縣交通旅遊局統計，昨晚北竿地區住宿率逼近100%，當地旅宿業者受惠不少。

今年比賽共分休閒組4KM、碧山挑戰組5KM、挑戰組12.5KM、超半程馬拉松25KM、超級馬拉松50KM等組別，全體跑者在涼爽天氣中起跑，並在中午前陸續跑完全程。跑者們跑完後共同感想，就是真的很「硬」，因為坡度陡峭，相同距離下比其他馬拉松賽事更耗體力。

難度最高的超級馬拉松50KM，男子組由路跑教練李智群以4小時12分44秒奪冠。自稱不記得參加過幾屆，更是硬地馬拉松常勝軍的他，透露奪冠秘訣是「多跑幾次」。台灣本島很難找到像北竿一樣「彎腰就能碰到地面」的陡峭賽道，建議先來跑一次，才知道之後該怎麼準備。

超級馬拉松50KM女子組，則由首度參加的路跑選手林冠汝以5小時5分19秒拿下第一。她說剛好有跑友揪團，想說來跑跑看，雖然出發前預期應能跑出好成績，但還是很意外能奪冠。

「最痛苦的一段，是最後2KM的急上坡之後，馬上接急下坡」，林冠汝說，對於北竿硬地超級馬拉松的賽道印象深刻，除了一出發就是上坡，身體還沒熱其實不好跑，尤其是最後2KM的急下坡，很怕腳會抽筋。問明年是否繼續挑戰，她趕快說「再考慮」！。（編輯：林恕暉）1130323

2024第8屆馬祖北竿硬地超級馬拉松23日正式登場，其中難度最高的50KM超馬男子組，最終是由路跑教練李智群（中）以4小時12分44秒奪冠。中央社記者潘欣彤馬祖攝 113年3月23日
2024第8屆馬祖北竿硬地超級馬拉松23日正式登場，其中難度最高的50KM超馬男子組，最終是由路跑教練李智群（中）以4小時12分44秒奪冠。中央社記者潘欣彤馬祖攝 113年3月23日
號稱全台最「硬」的的2024馬祖北竿硬地超級馬拉松23日登場，全體跑者在涼爽清晨中起跑，並在中午前陸續跑完全程，許多人在抵達終點後都露出開心笑容。中央社記者潘欣彤馬祖攝 113年3月23日
號稱全台最「硬」的的2024馬祖北竿硬地超級馬拉松23日登場，全體跑者在涼爽清晨中起跑，並在中午前陸續跑完全程，許多人在抵達終點後都露出開心笑容。中央社記者潘欣彤馬祖攝 113年3月23日
#北竿
#李智群
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