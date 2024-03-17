更多編輯台推薦新聞：
專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

全民搶購ETF反映台灣閒置資金過多 超額儲蓄估飆3.8兆創新高
產經

全民搶購ETF反映台灣閒置資金過多 超額儲蓄估飆3.8兆創新高

影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人
運動

影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

萬金石馬拉松開跑 逾萬跑者壯觀人龍蜿蜒山海美景

2024/3/17 09:10（3/17 09:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024新北市萬金石馬拉松17日開跑，本屆賽事邀請來自衣索比亞、肯亞、南非等國12名國際菁英好手來台，共計26國、334名外籍選手，超過1萬1000名選手參加。中央社記者王鴻國攝 113年3月17日
2024新北市萬金石馬拉松17日開跑，本屆賽事邀請來自衣索比亞、肯亞、南非等國12名國際菁英好手來台，共計26國、334名外籍選手，超過1萬1000名選手參加。中央社記者王鴻國攝 113年3月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北17日電）萬金石馬拉松今天在新北市長侯友宜鳴槍下起跑，總數1萬1000名跑者在萬里翡翠灣依分組向前奔跑，沿著山海美景蜿蜒前進，形成壯觀人龍。

侯友宜表示，萬金石馬拉松已經是他每年3月固定會出席的活動，18年來從不間斷，從銅標籤、銀標籤到現在成為全台首場世界田徑總會金標籤認證賽事，很開心可以用運動跟大家交流。

他表示，感謝每年大批警消、醫護、志工、在地加油團及工作人員，因為大家付出，才能成就這場金標賽事，讓世界看見新北。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北市政府體育局表示，本屆賽事邀請來自衣索比亞、肯亞、南非等國12名國際菁英好手來台，共計26國、334名外籍選手，超過1萬1000名選手參加。

體育局表示，萬金石馬拉松持續與選手共同落實環境永續作為，如賽前於新北市境內辦理主題淨街與淨灘活動，並持續與富邦金控合作響應Run for Green，提供完賽選手種樹服務，共同為環境盡一份心力。（編輯：陳仁華）1130317

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.12