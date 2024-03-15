新北萬金石馬拉松3/17登場 台2線等路段將交管

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（中央社記者高華謙新北15日電）新北市交通局指出，2024新北市萬金石馬拉松17日登場，參賽選手將超過1.1萬人，當天萬里區至石門區的台2線、金山區聯外道路等部分路線將進行交通管制，請用路人提前改道。

新北市政府交通局交通安全科長林碧芬今天透過新聞稿表示，萬里區至石門區的台2線賽道交通管制自17日凌晨2時至下午2時，淡水往金山方向車道維持調撥雙向通車，全線則禁止左轉，其中磺清大橋周邊進行雙向封閉管制。

林碧芬指出，當天金山區聯外道路於凌晨5時30分至上午8時30分管制，競賽期間東西向車輛都不得穿越賽道，磺港地區居民須改走磺港路及磺清路右側聯絡道，由社寮聯絡道銜接金山市區；另也增開金山野柳地區4線接駁車供當地市民轉乘，減輕交通衝擊。

另外，野柳港區的漁澳路、港東路是10公里挑戰馬組的賽道，將自當天清晨6時至上午8時30分雙向封閉管制，港西路則雙向管制至下午1時30分。

交通局提醒，當天行經賽事管制路段的公車除了在原站牌臨近中央分隔島處設置臨時站牌，維持載客服務，並新增台2線自強路口、台2線陽金公路口、金山醫院等3處臨時站，方便乘客搭乘。

另外，往龜吼港區及野柳地質公園方向的公車路線只能行駛到玉田路口及野柳派出所前，相關公車資訊可電洽淡水客運淡水站（02）26213340、基隆客運金山站（02）24982155、皇家客運（02）24082043、泰樂客運（02）2798-9996或國光客運（0800010138）詢問，或上大台北公車網站查詢（https://ebus.gov.taipei/）。

交通局表示，賽道沿線在管制時段禁止停車及臨時停車，違停車輛將逕行移置拖吊；各重要交叉路口將由員警實施交通管制，至於車道調撥及道路封閉將視比賽情況盡早解除。

活動內容及交通管制資訊，交通局指出，可上2024新北市萬金石馬拉松官方網站（https://wanjinshi-marathon.com.tw/）查詢。（編輯：戴光育）1130315