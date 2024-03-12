陳彥博500公里不休息橫越瑞典極地 完賽狂睡15小時：更珍惜日常生活

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩11日專電）台灣超級馬拉松好手陳彥博在瑞典參加500公里不休息極地橫越賽，拿下亞軍好成績，他在賽後休息完接受中央社訪問時說，這趟跑完很開心，能再次突破自我，心滿意足。

陳彥博此次在瑞典北部上卡利克斯（Överkalix）參與拉普蘭極地橫越賽（Montane Lapland Arctic Ultra），500公里的項目於3日開跑，陳彥博在9日完成賽事，花了6天7小時又36分鐘，拿下分組第2名。

陳彥博賽後回到旅館倒頭就睡，整整睡了15個小時才稍微恢復精神，接受媒體訪問。

陳彥博說，這次比賽跟以往不太一樣，他跟排名第1的法國選手柯巴瑞耶（Thierry Corbarieu）在比賽期間不斷互相挑戰，前4天幾乎都是在近距離內互相追趕。

陳彥博打趣地說，兩人各自的加油群組會在線上關注對方動態，「柯巴瑞耶的支持者會注意我的動態並告訴柯巴瑞耶，那個來自亞洲的台灣人沒有在睡覺，或是不斷提醒Tommy（陳彥博英文名）追上來了」。

陳彥博的支持者也會關注柯巴瑞耶的動態，並適時給陳彥博提醒。

這樣的良性競爭讓陳彥博突破自我極限，他認為狀態跟表現都比預期好，儘管這次完賽後雖然身體疲憊不堪，整個人瘦了6公斤、免疫力還大幅下降，大腿脂肪也幾乎消失殆盡，但陳彥博表示，他感覺很滿足也很開心。

柯巴瑞耶也不藏私地向陳彥博分享「短暫深層睡眠策略」，以及在比賽中如何節省每分每秒，甚至還幫陳彥博查看裝備，給予如何減少雪橇負重的建議。

台灣極地超級馬拉松好手陳彥博（左）在瑞典參加500公里不休息極地橫越賽，拿下亞軍好成績。法國極地冒險家柯巴瑞耶在終點線迎接陳彥博，兩人交流心得與經驗。（主辦單位提供）中央社記者辜泳秝傳真 113年3月12日

陳彥博告訴中央社記者，已經跟柯巴瑞耶約好以後有機會到彼此的國家一起訓練、跑步，希望能帶柯巴瑞耶體驗台灣的高山。他並指出，這次出賽發現可以更獨立在黑夜裡度過，心境感覺更平靜，更能適應長程耐力賽。

陳彥博也說，每次比賽結束，都會更加珍惜生活中一切被認為理所當然的事物，例如吃到食物、洗熱水澡，更透露參加比賽很重要的「裝備」就是維力炸醬麵，因為能吃到家鄉的食物是很幸福的事，也讓他很有安全感。

此外，陳彥博認為這次比賽受到瑞典大自然眷顧，不只看到許多美景，還得到許多深刻體驗，並遇到可敬對手學習，他也對自己再次突破自我極限感到滿意與驕傲。

陳彥博將繼續賽後修復，之後會留在瑞典北部繼續進修雪地相關知識與訓練，結束後才會返台，接著準備9月在肯亞的超馬比賽訓練。（編輯：張芷瑄）1130312