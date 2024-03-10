瑞典極地橫越賽 台灣超馬好手陳彥博奪分組第2

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩9日專電）台灣極地超級馬拉松好手陳彥博於瑞典時間3日上午9時40分，在瑞典北部參加500公里不休息極地橫越賽，經最後衝刺，9日下午5時11分到達終點，拿下跑步分組第2名好成績。

瑞典拉普蘭極地橫越賽（Montane Lapland Arctic Ultra），500公里的項目於3日當地時間早上9時40分在瑞典拉普蘭的上卡利克斯（Överkalix）開跑，限時10天完賽，參賽者會兩度穿越北極圈。

比賽第7天，越野滑雪組有2名選手到達終點，而登山車組也有1名選手到達終點，至於跑步組，跟陳彥博在賽程不斷出現拉鋸戰的法國選手柯巴瑞耶（Thierry Corbarieu）也於瑞典時間上午9時35分到達終點完賽。

陳彥博緊追在後，於下午5時11分到達終點，拿下分組第2名的好成績。

主辦單位在官方臉書粉絲團上描述，所有選手中第5位到達終點的陳彥博，似乎已經計畫好要在美麗的極地夕陽中完成比賽，幫比賽畫下一個更完美的句點。

大自然對陳彥博似乎特別「情有獨鍾」，當他到達最後一個檢查站時還遇到極光，讓現場工作人員開玩笑地驚呼：「這是Tommy（陳彥博的英文名）帶來的光！」

主辦單位表示，在極地衝刺近7天的陳彥博依舊充滿活力與個人魅力，臉上帶著閃亮微笑，非常享受終於完成比賽的這一刻。而陳彥博目前已經完成醫療團隊的賽後檢查，回到旅館好好休息。

本次賽事包括20公里，50公里、185公里及500公里組，分成越野滑雪組、登山車組及跑步組別，還有當地市政府為了家庭與兒童所舉辦的「迷你極地超馬」。（編輯：張芷瑄）1130310