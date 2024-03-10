台北國道馬拉松 超人力霸王加持1.2萬跑者齊聚

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（中央社記者黎建忠台北10日電）台北國道馬拉松今天早上在低溫、強風下開跑，1.2萬名跑者齊聚高架道路目睹超人力霸王風采，最終由林志傑、陳淑娟分獲男、女子組國內冠軍。

台北國道馬拉松是台灣首場結合知名特攝影集的馬拉松，共分為競速菁英馬拉松組（限時4小時）、飆速半程馬拉松組、飛速10公里組和疾速3公里組。

賽前就以「超人力霸王」為號召，今天更有「神秘嘉賓」23式特殊戰術機甲獸「阿斯加隆」在活動會場和粉絲互動，現場滿是穿著超人力霸王布雷薩紀念衫的大小朋友，完賽後還可領取超人力霸王或Q版完賽毛巾，不少家長牽著小朋友一起完成路跑初體驗。

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競速菁英馬拉松組男子組由來自肯亞的穆索尼（Bernard Mwendia Muthoni）以2小時26分35秒奪冠，而地主好手林志傑則以2小時42分45秒收下第3名，也是台灣男子跑者最佳名次。

女子組由陳淑娟以3小時8分43秒完賽奪冠，她表示，「低溫本來就容易讓我呼吸困難，加上第1趟風就很大，想不到折返後第2趟的風勢更大，配速完全不在計畫內，只能1公里、1公里吃完它。」（編輯：張雅淨）1130310