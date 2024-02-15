更多編輯台推薦新聞：
珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台旅客越南富國島被丟包 王國材：最重可罰年代旅遊停業3個月
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG1/300
首頁 / 運動

PLG林志傑率勇士重返前3 首度獲選單月MVP

2024/2/15 13:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣職籃P. LEAGUE+今天公布1月單月最有價值球員（MVP），林志傑率領台北富邦勇士重返前3，生涯首度獲得這項殊榮，而41歲的他也是聯盟年紀最長的球員。

尋求P. LEAGUE+（簡稱PLG）4連霸的富邦勇士本季受傷兵所擾，包括重要得分點張宗憲受傷，加上其他年輕球員表現不穩定，上半季走來跌跌撞撞，戰績一度跌落第5。

PLG聯盟發布新聞稿表示，勇士球星林志傑今年1月比賽多次挺身而出，一肩扛起球隊勝負，包括1月31日對戰福爾摩沙夢想家，延長賽投進關鍵三分球，助勇士1月拿下4勝3敗、戰績重回前3名，林志傑也拿下1月最有價值球員，這也是他生涯第1次。

41歲林志傑儘管是聯盟年紀最長的球員，但在球場上的依舊是各隊不得不看防的得分利器，根據PLG統計，林志傑1月全勤出賽7場，平均上場時間22分25秒為本季新高，而勇士獲勝的4場比賽，林志傑得分都是雙位數。

勇士17日將迎接農曆春節後首場賽事，將在主場台北和平籃球館迎戰夢想家，而暫居聯盟龍頭的新北國王則將在16日在主場新莊體育館與新竹御頂攻城獅交手。（編輯：陳政偉）1130215

PLG
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
PLG攻城獅換帥 林冠綸下台改外籍助教掌兵符
172.30.142.242