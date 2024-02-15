PLG林志傑率勇士重返前3 首度獲選單月MVP

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣職籃P. LEAGUE+今天公布1月單月最有價值球員（MVP），林志傑率領台北富邦勇士重返前3，生涯首度獲得這項殊榮，而41歲的他也是聯盟年紀最長的球員。

尋求P. LEAGUE+（簡稱PLG）4連霸的富邦勇士本季受傷兵所擾，包括重要得分點張宗憲受傷，加上其他年輕球員表現不穩定，上半季走來跌跌撞撞，戰績一度跌落第5。

PLG聯盟發布新聞稿表示，勇士球星林志傑今年1月比賽多次挺身而出，一肩扛起球隊勝負，包括1月31日對戰福爾摩沙夢想家，延長賽投進關鍵三分球，助勇士1月拿下4勝3敗、戰績重回前3名，林志傑也拿下1月最有價值球員，這也是他生涯第1次。

41歲林志傑儘管是聯盟年紀最長的球員，但在球場上的依舊是各隊不得不看防的得分利器，根據PLG統計，林志傑1月全勤出賽7場，平均上場時間22分25秒為本季新高，而勇士獲勝的4場比賽，林志傑得分都是雙位數。

勇士17日將迎接農曆春節後首場賽事，將在主場台北和平籃球館迎戰夢想家，而暫居聯盟龍頭的新北國王則將在16日在主場新莊體育館與新竹御頂攻城獅交手。（編輯：陳政偉）1130215