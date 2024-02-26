瑞典備戰極地超馬賽 陳彥博：大自然中誠實面對自己

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩26日專電）台灣超馬選手陳彥博將於3月3日在瑞典拉普蘭出賽，再次挑戰極地超馬，他在賽前告訴中央社，他最大的完賽祕訣就是在大自然中誠實面對自己。

台灣超馬好手陳彥博將在瑞典再次挑戰極地超馬比賽（Montane Lapland Arctic Ultra），這次的賽事在瑞典拉普蘭（Lapland）的上卡利克斯（Överkalix）舉行，500公里的距離，限時10天跑完全程。

雖然這不是陳彥博的第一次極地超馬賽事，但面對大自然帶來的許多未知與挑戰，陳彥博仍抱持著相當謹慎謙遜的態度迎戰。

為了提前適應瑞典的氣候並且進行賽前訓練，陳彥博在18日就已經抵達瑞典，在哥德堡（Gothenburg）進行雪地訓練，並在23日參加瑞典瓦薩國際越野滑雪賽（Vasaloppet）30公里項目，為下周的極地超馬賽事做準備。

陳彥博接受中央社專訪表示，這幾天瑞典拉普蘭的溫度升高，有時氣溫可以來到攝氏1度，原本鬆軟的雪會因此變得又濕又重，河流、湖泊若融冰會對選手造成風險，甚至賽道上可能出現水流，這都會增加比賽的變數與困難度。

這幾天他會繼續觀察當地氣象，並且持續做研究、分析，找出最適當的比賽策略。

他表示，極地超馬不但考驗選手的紀律、在荒野中的應變能力與求生知識，對選手的體能當然是嚴峻的考驗，更是選手心理素質的巨大挑戰。

陳彥博表示，這次到瑞典進行極地超馬挑戰，距離雖然沒有加拿大育空賽來的長，但是瑞典的比賽地點主要是在荒野裡，不像育空多是森林小徑，加上瑞典人口稀少，國土面積有70%都是森林荒野，可以想見比賽時選手的孤獨感會更加強烈。

陳彥博在許多媒體訪問與演講中，都不避諱提到自己面對黑暗與獨處的恐懼。

他告訴中央社，在完全的黑暗中，人的感官無限放大，一點風吹草動都可以造成很大的心理壓力，最難熬的時間通常是天黑之後到黎明前，這段時間，感覺毫無盡頭。

陳彥博坦言，這麼多年來的經驗下來，他雖然已經可以透過呼吸、冥想，把感官與知覺抓回來，建立安全感，調適在夜晚獨自面對完全黑暗的恐懼與壓迫，但極地賽事中長時間的黑暗與孤獨對他以及很多經驗豐富的選手來說仍然是很大的挑戰。

陳彥博也坦言，北歐消費很高，要找到足夠資金提早到當地訓練並不容易，這次感謝有當地粉絲慷慨提供住處等資源。

他說，這次參加瑞典拉普蘭極地超馬挑戰，只希望能夠平安完成賽事，對選手來說名次固然重要，但不是說要就一定拿得到，還得看老天爺臉色、自己調適的狀況以及其他參賽者的情形，機緣到了當然就會努力爭取。（編輯：張芷瑄/周永捷）1130226